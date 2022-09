Minister Henk Staghouwer (Landbouw, ChristenUnie), die maandag plotseling aftrad, zag zichzelf niet als „de juiste persoon” om leiding te geven aan de grondige hervorming van de landbouw. Het was een zelfinzicht dat zeldzaam én prijzenswaardig is in de politiek. Acht maanden was de beminnelijke Groninger medeverantwoordelijk voor misschien wel het meest gevoelige dossier van het kabinet-Rutte IV: de stikstofcrisis. In die acht maanden is, helaas, kostbare tijd verspild.

Staghouwer maakte vanaf het begin duidelijk dat hij niet de aangewezen persoon was om de agrarische sector zo te hervormen dat de stikstofreductie van 50 procent in 2030 gehaald kan worden, dat de landbouw duurzamer wordt. Staghouwer opereerde aarzelend, liet over zich heenlopen door zijn ministerie én door zijn coalitiepartners. Hij liet zich min of meer onder curatele stellen door de Kamerleden van de coalitiepartijen, die actief ‘meedachten’ voor hij een brief naar de Tweede Kamer stuurde. Een minister zonder gezag kan geen leiding geven. En juist in het stikstofdossier komt het aan op leiderschap. Staghouwer, en minister Christianne van der Wal (Stikstof, VVD) waren aangesteld om de belangen van boeren, industrie, natuur en samenleving af te wegen. Maar duidelijk was meteen, voor iedereen die het coalitieakkoord kende, dat de tijd van harde keuzes is aangebroken. De landbouw moet krimpen en drastisch hervormen. Staghouwer luisterde en luisterde, maar bracht niets in beweging.

Bij een grote en noodzakelijke hervorming van de landbouw hoort een visie van het kabinet. Hoe moet het straks verder, welke vormen van landbouw hebben nog toekomst, welke niet? Staghouwer schreef in juni een ‘perspectiefnota’, maar de Tweede Kamer vond het maar niks: veel algemeenheden, weinig richting. Staghouwer zegde meteen toe een nieuwe brief te schrijven, vóór Prinsjesdag nog. En terwijl ambtenaren op zijn ministerie overuren moesten maken om dat voor elkaar te krijgen, werden de inspanningen alweer teniet gedaan door een nieuwe speler. Johan Remkes ging op verzoek van het kabinet bemiddelen tussen boerenorganisaties en kabinet. Gaandeweg werd Remkes’ taak steeds breder, van gespreksleider tot schaduwminister. Iedereen wacht nu op zijn eindrapport, waarin hij óók een perspectief voor de landbouw belooft. Staghouwer moest vlak voor zijn aftreden aan de Tweede Kamer laten weten dat zijn brief er niet komt zolang Remkes nog bezig is. Zijn werk is op die manier ook van binnenuit onmogelijk gemaakt. Bestuurlijk is het proces rommelig verlopen, en er is veel te veel tijd verspild. Het is te hopen dat de aanstelling van een nieuwe minister van LNV het proces vlot trekt. Erg realistisch is die hoop niet. Het stikstofdossier wordt keer op keer vooruit geschoven. Hoe langer dit getreuzel doorgaat, des te steviger moet er uiteindelijk worden ingegrepen. Dat maakt de verloren maanden van dit jaar zo onverteerbaar. Boeren én samenleving betalen hier een prijs voor.

Vlak voor hij aftrad, moest Staghouwer nog „een grote klap” voor Nederlandse boeren bekendmaken. Nederlandse boeren mogen veel meer mest uitrijden dan die in andere Europese landen, maar raken die uitzonderingspositie vanaf 2026 kwijt. Dat komt omdat compenserende maatregelen, zoals het verbeteren van de kwaliteit van het water, bij lange na niet gehaald worden. Opnieuw een teken dat het duurzamer maken van de landbouw niet vanzelf gaat. Er moet fors in de veestapel worden ingegrepen, door een daadkrachtige nieuwe minister.