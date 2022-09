Ondanks alles gaat Porsche naar de beurs

Ook wie niet de benodigde 196.200 euro heeft voor de goedkoopste Porsche 911, kan zich straks toch Porsche-eigenaar noemen. Als aandeelhouder. Bij moederbedrijf Volkswagen worden na maanden van voorbereiding de laatste details uitgewerkt om het luxe automerk naar de beurs in Frankfurt te brengen. VW wil het sterke merk Porsche via een beursgang te gelde maken, zodat het investeringen in elektrisch rijden en het achterlopende softwarepakket Cariad kan opvoeren. Maandag gaf het VW-bestuur zijn fiat aan de beursgang, die uiterlijk eind oktober plaats moet vinden.

Een klein deel zou naar verluidt naar particuliere beleggers gaan. VW wil inspelen op de grote populariteit van het automerk. De aandelen met stemrecht blijven in Wolfsburg en Stuttgart. De oprichtersfamilies Porsche en Piëch krijgen 12,5 procent van de aandelen met stemrecht, genoeg voor een veto. De families zijn met hun investeringsmaatschappij Porsche SE tevens grootaandeelhouder van VW. Verder gaat 12,5 procent naar huidige aandeelhouders van VW, zoals het staatsinvesteringsfonds van Qatar. Het moederbedrijf houdt het automerk dichtbij. Het blijft de cijfers van Porsche opnemen in de resultaten, ook de industriële en strategische samenwerking blijft bestaan.

Hoewel exclusieve automerken met een beursnotering zoals Ferrari en Aston Martin afgelopen jaar ruim een derde van hun beurswaarde verloren, zien analisten Porsche als veelbelovend. Er wordt gerekend op een marktwaarde tussen de 60 en 85 miljard euro.

Roerig beursklimaat

De timing is gedurfd. De oorlog in Oekraïne, stijgende rente en hoge inflatie zijn genoeg redenen de gang naar de beurs wegens ‘ongunstige marktomstandigheden’ af te blazen.

Volgens Rico Luman van ING Research staat Porsche meer op zichzelf dan bijvoorbeeld VW-onderdelen Seat en Skoda. De luxe auto’s blijven immers gewild. „De productie van Porsche bedroeg in de eerste helft van dit jaar 145.860 auto’s. Dat zijn geen enorme aantallen, maar je ziet het marktaandeel in Europa duidelijk oplopen. Vijf jaar geleden was dat 0,5 procent, inmiddels is dat 0,7 procent.” In het boekjaar 2021 maakte Porsche ruim 5 miljard euro winst bij 33 miljard omzet, vooral dankzij de grote populariteit van SUV’s.

Toch hebben analisten ook zorgen, vooral bij de bestuursstructuur. Zo worden vraagtekens gezet bij de dubbelfunctie van Oliver Blume, bestuursvoorzitter van zowel de VW-groep als Porsche, wat hij na de beursgang zou willen voortzetten. De 54-jarige Blume nam vorige week de leiding over van de weggestuurde VW-topman Herbert Diess. Vanwege die dubbelfunctie wordt ook de innige samenwerking tussen Porsche en Volkswagen als potentieel belangenconflict gezien: wie krijgt er bij schaarste aan chips of grondstoffen wat hij wil, en wie vist achter het net?