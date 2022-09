OM eist twaalf jaar cel en tbs voor trucker die motoragent doodreed

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag twaalf jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen de vrachtwagenchauffeur uit Melissant die motoragent Arno de Korte doodreed. Het OM gaat ervan uit dat de 47-jarige trucker M. de agent opzettelijk aanreed, zo zeiden de officieren van justitie dinsdag tijdens de tweede zittingsdag. Vanwege „de ernst van de feiten en de stoornissen van de verdachte”, eist het OM niet alleen een celstraf maar ook tbs met dwangverpleging. Ook wil het OM dat M. een rijontzegging krijgt van tien jaar en een beroepsverbod van vijf jaar.

Vorig jaar op 7 juli werd motoragent De Korte van achteren aangereden voor een stoplicht in Rotterdam, kort nadat hij een stopteken had gegeven aan M. die in zijn vrachtwagen zat. De Kort kwam onder de vrachtwagen terecht en werd honderden meters meegesleept. M. reed na het dodelijke incident door naar huis en werd later aangehouden. Volgens het OM blijkt uit gedetailleerd technisch onderzoek dat M. zich ervan bewust was dat de agent voor hem reed, al wordt de man niet beschuldigd van moord met voorbedachte rade.

Volgens het OM had M. een „diepgeworteld wantrouwen richting de overheid, en in het bijzonder tegen de politie”, na een eerdere aanvaring die hij had met de politie. Hij zou het idee hebben gehad dat de politie hem en zijn familiebedrijf in de gaten hield. Ook zou hij kort voor de dodelijke aanrijding hebben geroepen „dat hij bij de eerstvolgende controle een agent dood zou rijden”. Na zijn aanhouding is vastgesteld dat M. lijdt aan meerdere stoornissen en daardoor verminderd toerekeningsvatbaar was toen hij agent De Korte aanreed.

