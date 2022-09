NS biedt personeel 5 procent loonsverhoging per 1 juli dit jaar

De NS heeft vanmorgen een nieuw cao-voorstel gestuurd naar de spoorvakbonden, met daarin een loonsverhoging van 5 procent per 1 juli dit jaar. Dat bevestigt vakbond FNV, na berichtgeving van AD. Per 1 januari komt daar 2,5 procent loonsverhoging bij. Ook krijgt NS-personeel een eenmalige uitkering van 650 euro en wil de directie „afspraken maken over hoe om te gaan met de onzekerheid van de inflatieontwikkeling”.

Een FNV-woordvoerder laat weten aan NRC dat de spoorvakbonden het cao-voorstel dinsdagmiddag goed gaan bekijken en erover zullen vergaderen. De voor aanstaande vrijdag geplande stakingen gaan „vooralsnog gewoon door”, laat hij weten. „We blijven staken totdat er volgens ons een goed cao ligt.”

In de brief die het verbeterde cao-voorstel bevat, trekt de NS-directie het boetekleed aan. Richard Greve, directeur personeelszaken, erkent dat het vervoersbedrijf fouten heeft gemaakt. De NS heeft door de coronapandemie te laat gereageerd op de krappe arbeidsmarkt, stelt hij. De gevolgen daarvan zijn op de schouders van het personeel terechtgekomen: „instabiele roosters, onvoldoende ruimte om vrij te kunnen nemen en uitval.”

Als de spoorvakbonden akkoord gaan met het voorstel, krijgen circa 16.700 medewerkers een verbeterd cao. Om die af te dwingen hielden ze de afgelopen twee weken vijf dagen een ‘estafettestaking’. Treinverkeer in het hele land lag hierdoor plat. Maandag kondigden de spoorvakbonden drie nieuwe stakingen aan, te beginnen op aanstaande vrijdag in de regio’s Noordwest en West.