Opvangplekken voor duizend vluchtelingen in Boxtel, Purmerend en Nieuwegein

Voor duizend vluchtelingen is tijdelijk onderdak gevonden. De Brabantse gemeente Boxtel gaat tijdelijk 450 vluchtelingen opvangen in Liempde, staat in een dinsdag gepubliceerd persbericht. De Noord-Hollandse gemeenten Purmerend en Edam-Volendam zullen samen eenzelfde aantal onderbrengen, meldt persbureau ANP, terwijl in Nieuwegein honderd vluchtelingen worden opgevangen op een cruiseschip.

In Boxtel worden de vluchtelingen van oktober tot februari opgevangen op een landgoed. De gemeente plaatst „woonunits”, elk geschikt voor vier tot vijf personen. Daarnaast wordt er gezorgd voor „recreatieve dagbesteding, catering en sanitaire voorzieningen”. Het terrein is omheind en heeft een eigen toegangspoort met beveiliging.

Volgens de burgemeester van Boxtel, Ronald van Meygaarden (partijloos), is de opvang bedoeld om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Daar meldden zich afgelopen maanden dagelijks veel meer asielzoekers aan dan er slaapplekken waren, onder meer door achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voordat er vorige week extra noodopvanglocaties werden gerealiseerd, sliepen honderden mensen nachtenlang noodgedwongen buiten. „Zo’n mensonterende situatie moeten we niet nog een keer laten ontstaan”, zegt Meygaarden volgens Omroep Brabant. „Al helemaal niet met de winter op komst.”

Burgemeester Don Bijl van de gemeente Purmerend en burgemeester Lieke Sievers (ook beiden partijloos) van de gemeente Edam-Volendam laten zich in soortgelijke bewoordingen uit. In een gemeenschappelijke verklaring waarover ANP schrijft, stellen ze dat „niemand na zoveel ellende, en die op de vlucht is voor onheil of een veilige nieuwe thuishaven zoekt, buiten zou moeten slapen”. Daarom komt er per 1 oktober voor drie maanden een opvangplek op de grens van de twee gemeenten, aan de Visserijweg in Baanstee-Noord. Vluchtelingen zullen worden opgevangen in „tenten met basisvoorzieningen”, aldus de de gemeenten.

Een maand later, op 1 november, komt er ook in Nieuwegein een nieuwe noodopvangplek beschikbaar. Honderd vluchtelingen zullen voor in ieder geval vier maanden worden opgevangen op een cruiseschip op het Merwedekanaal.

