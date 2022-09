Nieuw op streaming week 36: Cobra Kai, Mike, en Narco-Saints

Cobra Kai (seizoen 5)

Deze tragikomische serie speelt zich af in de wereld van de Karate Kid-filmreeks. Cobra Kai speelt zich dertig jaar later af en draait om de rivaliteit tussen Daniel LaRusso (Ralph Macchio) en Johnny Lawrence (William Zabka). In het vijfde seizoen heeft slechterik Terry Silver de Cobra Kai-dojo in handen. Daniel wil dit ongedaan maken. Hij vraagt een oude bekende om hulp.

Netflix, 10 afleveringen. Vanaf vrijdag.

Mike

Een miniserie over het bewogen leven van de Amerikaanse bokser Mike Tyson. ‘The Baddest Man on the Planet’ staat bekend als een van de beste boksers ooit, maar hij beleefde ook veel dieptepunten. De serie belicht zijn ups en downs. Volgens de makers gaat Mike onder meer over discriminatie in Amerika, de macht van de media en vrouwenhaat. Acteur Trevante Rhodes, bekend van de Oscar-winnende film Moonlight speelt in de serie de rol van Tyson. Ook met Russell Hornsby als bokspromotor Don King en Harvey Keitel als coach Cus D’Amato. De echte Tyson is helemaal niet blij met de serie: „Ze hebben mijn levensverhaal gestolen”, schreef hij onlangs op Instagram.

Disney+, 8 afleveringen. Vanaf donderdag.

Narco-Saints

Thriller uit Zuid-Korea over een zakenman die tegen wil en dank moet samenwerken met de Zuid-Koreaanse geheime dienst om een drugsbaas ten val te brengen.

Netflix, 6 afleveringen. Vanaf vrijdag.