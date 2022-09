Hoe antisemitisch Lucebert was, blijkt nu weer uit brieven

Waar zijn de brieven? Het was de vraag die in 2018 velen bezighield toen de biografie over dichter en schilder Lucebert (1924-1994) van Wim Hazeu verscheen. Het ging om brieven die een van Nederlands belangrijkste naoorlogse dichters tijdens de Tweede Wereldoorlog aan een vriendin, Tiny (ook wel ‘Tine’) Koppijn (1924-2016) schreef toen hij als vrijwilliger werkte in een Duitse wapenfabriek. Hij schreef niet alleen over zijn bewondering voor de Duitse cultuur, maar ondertekende vaak met „Sieg Heil und Heil Hitler”.

Luceberts biograaf Hazeu verwerkte de brieven in Lucebert. Biografie. Hoewel bekend was dat Lucebert – geboren als Bertus Swaanswijk – nazisympathieën had gehad, was het nooit eerder zo duidelijk geweest als in deze brieven. De brieven gingen terug naar het archief van de erven van Tiny Koppijn, waarna het onmogelijk was onderzoek te doen naar deze periode in het leven van de dichter – die in de jaren vijftig nota bene conservatieve huisjes omver had geschopt en de staat in 1949 aanklaagde in zijn Minnebrief aan onze gemartelde bruid Indonesia.

Tot vandaag. Dinsdagmiddag maakte het Literatuurmuseum in Den Haag in een persbericht bekend ruim zestig brieven van de erven van Tiny Koppijn te hebben verworven, zodat onderzoekers ze nu zelf kunnen bekijken. Bij de brieven is een document toegevoegd van de dochter van Koppijn, waarin zij uitlegt dat de biografie van Hazeu veel turbulentie en verdriet teweeg heeft gebracht. Vanwege het foute verleden van Lucebert werd door sommigen ook Tiny Koppijn bevraagd. Was zij de aanstichtster geweest van Luceberts nazisympathieën? Die reacties zijn er ook de oorzaak van dat de erven Koppijn de „brieven niet langer in persoonlijk bezit willen hebben en niet langer benaderd willen worden door onderzoekers, journalisten en overige belanghebbenden”.

Biograaf Wim Hazeu verklaarde de passages in de brieven als die van een impulsieve jongeman, „die zich met weinig bagage van huis uit liet vullen en niet verder keek dan het Ogenblik”. Zijn vriend en mede-Vijftiger Remco Campert vond de vondst van de brieven indertijd verschrikkelijk, maar stelde ook: „Dat antisemitisme van hem kan ik niet serieus nemen. Een krant schreef dat hij van zijn voetstuk gevallen is. Voor mij niet in ieder geval.”

Germaanse Romantiek

Wie de brieven nu leest – Lucebert schreef ze rond zijn twintigste, tussen 1943 en 1946 – leest over de grootse plannen van een kunstenaar in spe die de Duitse Hoogromantiek wil overdoen. Met minachting schrijft hij over dichters als Willem Kloos en Jacques Perk: zij hadden de Romantiek weliswaar naar Nederland gebracht, maar minder groots dan de Germaanse Romantiek die Lucebert bewonderde.

Hoewel het dus om een korte periode ging, zullen onderzoekers zich moeten verhouden tot een enorme hoeveelheid antisemitische uitlatingen en passages die Lucebert in de brieven besteedt aan het Germaanse ras. Hij schrijft over „zuiver Germaansch denkende kringen” en elders over de Pax Germana die aan „alle Wit Joden en Negers, incluis de gansche Oranjerellebellen” verkondigd moet worden. Opvallend zijn ook de tekeningen van krachtige lichamen en moederfiguren in enkele brieven – nu voor het eerst te zien. Bij twee brieven tekent hij een zwaan (naar zijn eigen achternaam Swaanswijk) in een Duitse adelaar.