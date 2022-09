Liz Truss belooft op eerste dag als premier onmiddellijke aanpak economische problemen

Liz Truss heeft dinsdag in haar eerste grote speech als premier onmiddellijke actie beloofd tegen de dreigende recessie en de torenhoge energierekeningen in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt persbureau Reuters. Nadat ze in Schotland formeel door koningin Elizabeth II werd gevraagd een regering te vormen, vloog ze terug naar Londen om haar ambtswoning op 10 Downing Street te betrekken.

Het VK en de wereld staan volgens de nieuwe Britse premier voor grote uitdagingen, mede door „de verschrikkelijke oorlog die Rusland voert in Oekraïne en de nasleep van Covid”, zei de 47-jarige Truss voor de deur van 10 Downing Street. „Ik ben vol vertrouwen dat we deze storm kunnen doorstaan, onze economie weer kunnen opbouwen en we het moderne en briljante Verenigd Koninkrijk kunnen worden waarvan ik weet dat we het kunnen zijn”.

De opvolger van de vanwege aanhoudende schandalen opgestapte Boris Johnson vertelde drie prioriteiten te hebben: de economie laten groeien door belastingverlagingen, de sterk gestegen energiekosten te lijf gaan en ervoor zorgen dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. „Ik weet dat we deze uitdagingen aan kunnen”, zei Truss. „Het zal uiteraard niet makkelijk zijn, maar we kunnen het.”

Ze moet haar concrete plannen nog presenteren, maar volgens Britse media wil ze onder meer de energieprijzen bevriezen. Als dat niet gebeurt, zullen de energiekosten voor huishoudens in oktober met zo’n 80 procent stijgen.

Vijftiende premier onder konining Elizabeth

Maandag maakte de Conservatieve Partij bekend dat Truss de interne leiderschapsverkiezing had gewonnen van Rishi Sunak en daardoor de nieuwe premier zou worden. Ze is de vijftiende premier die ceremonieel door koningin Elizabeth II is gevraagd het land te leiden. Dat gebeurde dit keer, vanwege de broze gezondheid van de koningin, op het Schotse Balmoral Castle.

Vertrekkend premier Boris Johnson gaf dinsdag ook een speech. In deze afscheidstoespraak zei hij dat „de politieke strijd” nu voorbij is en „iedereen zich achter Liz Truss, haar team en haar programma moet scharen”.

Dinsdagavond maakte 10 Downing Street bekend dat Truss de 50-jarige Therese Coffey heeft aangesteld als vicepremier en minister van gezondheid. In het kabinet-Johnson was Coffey minister van werk en pensioen. Truss zal later de verdere samenstelling van haar kabinet bekendmaken en woensdagochtend voor het eerst vergaderen met de nieuwe ministers.