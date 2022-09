In het heetst van de strijd blijft de brandweer in Charkov stoïcijns blussen

Voor Oekraïense brandweerlieden is het werk sinds de Russische invasie een stuk gevaarlijker. Bluswerkzaamheden beginnen vaak al voordat zeker is dat de beschietingen zijn opgehouden. Ook werd het werk onoverzichtelijker: welk gebouw blus je als eerst als er zeven in brand staan en je hebt slechts drie bluswagens? Reuters-fotograaf Leah Millis ging langs bij verschillende afdelingen van de brandweer in de noordoostelijke regio Charkov. Let op: sommige afbeeldingen tonen heftige verwondingen of overleden personen.