Haar ongeboren kind was in nood; de moederkoek had losgelaten. Met spoed deed ik een keizersnede. Ruim één kwartier na haar binnenkomst in het ziekenhuis werd een blakend gezond mannetje geboren. Het was een goed geolied staaltje teamwork. Zes weken later spreek ik de jonge moeder uitgebreid tijdens een nacontrole op de polikliniek. Ik vraag hoe zij het allemaal heeft beleefd. „Goed”, zegt ze, „maar wat ging het akelig snel, ik voelde me net als Max Verstappen tijdens een pitstop.”

