Gemeenten hoeven Russisch gascontract voorlopig toch niet op te zeggen

Gemeenten, scholen en drinkwaterbedrijven hoeven toch niet per oktober hun gascontracten te beëindigen met Sefe Energy, het voormalige dochterbedrijf van het Russische Gazprom. Dat schrijft minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Alle partijen die een verzoek hebben ingediend krijgen tot tot in ieder geval 1 januari 2023 een ontheffing. Het ministerie heeft vooralsnog vijftien aanvragen voor voorlopige ontheffing ontvangen, waarbij zo’n 140 instanties zijn betrokken.

Jetten noemde het afgelopen voorjaar „onwenselijk” dat Nederland en andere Europese lidstaten middels gasafname „bijdragen aan de Russische staatskas”. Nieuwe energiecontracten zijn al sinds het afkondigen van Europese sancties niet meer afgesloten en ook bestaande regelingen moesten binnen een half jaar beëindigd zijn, verordonneerde Jetten.

De maatregel is onderdeel van het EU-sanctiepakket tegen Rusland. Omdat de aandelen van Sefe nog altijd in Russische handen zijn, valt het gasbedrijf volgens Jetten ook onder dat pakket. Intussen doen andere landen, zoals Italië en Frankrijk, wel nog zaken met Sefe. Omdat „niet iedere lidstaat dezelfde lijn volgt”, vreest Jetten voor willekeur binnen de EU. Hij wil daarom eerst een „nadere duiding” van de Europese Commissie over de interpretatie en effectiviteit van de sanctiemaatregel tegen Sefe, voordat hij opnieuw een besluit neemt over de gascontracten.

De Tweede Kamer vreest dat het opzeggen van lopende gascontracten met Russische partijen een averechts effect heeft, meldde Nieuwsuur maandagavond. Elf fracties en partijen, waaronder coalitiepartijen CDA, VVD en ChristenUnie, stellen dat het geld vervolgens alsnog in Russische handen terechtkomt. Gemeenten die hun contract opzeggen, moeten namelijk opnieuw gas inkopen op de Europese markt, die ook deels door Russen wordt bevoorraad. Bovendien is de gasprijs momenteel torenhoog, waar Rusland dan extra van profiteert.