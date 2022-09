Felle kritiek op voetbalclub PSG na grap over klimaat

De Franse topclub Paris Saint-Germain ligt onder vuur nadat trainer Christophe Galtier maandag tijdens een persconferentie een sarcastisch antwoord gaf op een vraag over duurzaamheid.

De journalist vroeg waarom de ploeg afgelopen weekend niet met de trein van Parijs naar Nantes was gereisd, in plaats van met een privévliegtuig. Hierop barstten PSG-coach Galtier en sterspeler Kylian Mbappé in lachen uit. „Ik wist dat deze vraag zou komen”, zei Galtier. „Om eerlijk te zijn hebben we gesproken met het bedrijf dat onze reizen regelt; we kijken of we de volgende keer met een zandjacht kunnen gaan.” Een zandjacht is een klein één- of tweepersoons karretje met een zeil, voor op het strand. Mbappé gaf geen commentaar.

De video van de lachende voetballer en het ironische antwoord van zijn trainer gaat sindsdien viraal en wordt op sociale media fel bekritiseerd. Ook vanuit de politiek. De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, schreef verontwaardigd dat de club moest „wakker worden”. De Franse minister van Sport, Amélie Oudéa-Castéra, schreef aan coach Galtier: „We zijn meer verantwoordelijke reacties van u gewend dan dit - zullen we het erover hebben?”. Ook de Franse minister van Financiën vond Galtiers ironie niet op zijn plaats. „We moeten klimaatverandering allemaal serieus nemen”, zei hij dinsdag tegen de Franse omroep BFM TV.

PSG stelt veel oog te hebben voor „het milieu”, meldt persbureau AFP. De club zou niet met de trein naar de wedstijd in Nantes zijn gegaan omdat er geen terugreis mogelijk was.

Ook andere profvoetbalclubs zijn onlangs bekritiseerd omdat ze naar binnenlandse uitwedstrijden reizen per privéjet. Die vluchten duren soms korter dan een half uur. Zo vloog de Engelse club Manchester United vorig jaar naar Leicester, nog geen 160 kilometer verderop.