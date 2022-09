Een leven gewijd aan het zoeken naar beschavingen

Decennialang zocht hij naar signalen van buitenaardse beschavingen en hij inspireerde astronomen wereldwijd om hetzelfde te doen. Frank Drake, Amerikaans astronoom, overleed vrijdag in zijn huis in Californië. Hij werd 92.

Een van zijn dochters, wetenschapsjournalist Nadia Drake, maakte zijn overlijden bekend via haar website. Daar schreef zij dat haar vader „door velen geliefd was, en om vele redenen, maar bovenal vier ik vandaag zijn menselijkheid, zijn tederheid, zijn zachte geest”.

Samen met zijn dochter keek hij met een telescoop in de achtertuin naar andere planeten. Zijn favoriet was Jupiter, om zijn kleuren.

Drakes fascinatie voor het heelal en buitenaardse beschavingen begon al op jonge leeftijd. Hij werd in 1930 geboren in Chicago als eerste zoon van een chemicus en muzieklerares. Als achtjarig jongetje hoorde hij van zijn vader over andere planeten. Hij ging op de fiets naar het Adler Planetarium en begon te fantaseren over andere, intelligente beschavingen.

Twaalf lichtjaar afstand

Die fascinatie bleef. Toen hij dertig was, stelde hij een experiment op om hun radiosignalen op te vangen. Het idee dat andere beschavingen radiosignalen gebruikten als communicatiemiddel, bestond toen al een poosje. Drake richtte een radiotelescoop maandenlang afwisselend op twee sterren, Tau Ceti en Epsilon Eridani. Die sterren leken op de zon en staan op ongeveer twaalf lichtjaar afstand. Overigens waren planeten rondom een andere ster dan ‘onze’ zon, zogenoemde exoplaneten, toen nog nooit waargenomen.

Hij detecteerde geen buitenaards leven, maar zijn project trok wel aandacht. De National Academy of Sciences vroeg Drake voor een conferentie naar aanleiding van zijn experiment. De voorbereiding hierop leverde de bekende vergelijking van Drake op, om het aantal intelligente beschavingen in de Melkweg te schatten waarmee we in contact kunnen komen. De vergelijking werkt als volgt: eerst maak je een selectie van het aantal planeten met leefbare omstandigheden. Dan vermenigvuldig je die met de kans dat intelligent leven ontstaat. En dan reken je uit met hoeveel van die beschavingen we in contact kunnen komen.

Hij bleef optimistisch, al werden nooit signalen van beschavingen opgepikt

Drake veranderde de zoektocht naar buitenaards leven van een onderwerp waar lacherig over werd gedaan in een serieus wetenschappelijk vakgebied. Hij werd president van het SETI Instituut (search for extra-terrestrial intelligence) na de oprichting in 1984.

Naast de grote vraag of wij alleen zijn, hield Drake zich ook bezig met het kleine. Hij kweekte orchideeën en hij maakte zijn eigen rode wijn.

Later in zijn carrière, in 1974, probeerde hij ook zélf contact te leggen met buitenaarde beschavingen vanuit de bergen van Puerto Rico. Hij schreef een bericht van 1.679 nullen en enen met daarin in binaire taal informatie over onder meer atoomgewicht en DNA. Met de Arecibo-radiotelescoop stuurde hij de boodschap naar M13, een wolk van zo’n 300.000 sterren op 25.000 lichtjaar van de aarde. Critici maakten zich ook zorgen: een andere beschaving hoefde niet per se vriendelijk te zijn.

Er zijn nog nooit radiosignalen van buitenaardse beschavingen opgepikt, ofschoon er inmiddels duizenden planeten buiten het zonnestelsel gevonden zijn. Maar Drake bleef optimistisch. Hij ging in 1996 met pensioen van de universiteit, maar bleef bij SETI.