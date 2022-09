Door Trump aangestelde rechter vertraagt FBI-onderzoek naar oud-president

Een federale rechter heeft maandag een interventie gepleegd in het strafrechtelijk onderzoek naar hoe Donald Trump is omgegaan met gevoelige staatsdocumenten. Aileen M. Cannon, een rechter die door Trump zelf werd aangesteld, heeft besloten dat een onafhankelijke controleur de ruim 11.000 documenten gaat doornemen die de FBI vorige maand in beslag nam in de villa van de voormalig president in Florida. Het FBI-onderzoek loopt daarom fikse vertraging op.

Het besluit van Cannon is in het voordeel van Trump. Niet alleen gaf de rechter hem zijn zin; ze verleende de zogeheten special master ook ruime bevoegdheden. Verwacht werd dat de onafhankelijke controleur alleen de documenten uit de stapel zou filteren die onder bescherming vallen van het advocaat-cliënt-privilege, dat vertrouwelijkheid tussen Trump en zijn advocaten garandeert.

Cannon gaat verder dan dat. Ze heeft de onafhankelijke controleur ook toegestaan de documenten te filteren op het executive privilege, het uitzonderlijke recht van de Amerikaanse president bepaalde vertrouwelijke informatie te onthouden aan de rechterlijke macht. Daarnaast heeft ze het FBI-onderzoek min of meer een halt toe geroepen: totdat de special master klaar is, mogen de federale aanklagers de in beslag genomen documenten niet in hun onderzoek gebruiken.

Pikante details

Onverwacht is het vonnis niet. De rechter maakte nooit een geheim van haar intentie een onafhankelijke controleur te installeren — nog voordat het Amerikaanse ministerie van Justitie vorige week tegenargumenten had geformuleerd. Daarbij kwamen nieuwe pikante details naar boven: dat Trump hoogstwaarschijnlijk moedwillig geheime documenten verborg in zijn residentie in Florida, en dat hij zo het FBI-onderzoek naar hem probeerde te ondermijnen.

Op 8 augustus deed de FBI een onaangekondigde huiszoeking op het landgoed van Trump in Florida - dat was nog nooit eerder vertoond bij een voormalig president. Uit een eerder vrijgegeven huiszoekingsbevel en een lijst met in beslag genomen voorwerpen is gebleken dat een deel van het in Trumps residentie gevonden materiaal de status ‘topgeheim’ had, dat volgens protocollen in overheidsfaciliteiten moet worden opgeborgen. Daarmee heeft Trump mogelijk meerdere wetten, waaronder de spionagewetgeving, geschonden.

Als de Amerikaanse overheid het vonnis van Cannon besluit aan te vechten, dan wordt het bezwaar behandeld door een rechtbank in Atlanta, waar zes van de elf rechters door Trump zelf zijn benoemd.