Ik ging niet op vakantie deze zomer, maar ik dook wel even onder – wat ook een soort vakantie is. Kranten las ik nauwelijks, het journaal keek ik niet. De reden was dat er een boek geschreven moest worden en een nieuw huis ingericht (iets wat verrassend goed te combineren bleek met schrijven). Ook moest er een vader begraven worden, de mijne om precies te zijn. Verdriet en een zacht soort tevredenheid gingen deze zomer hand in hand, en ik lette erop om mijn zegeningen te tellen want wat meer kan je doen als de belangrijkste zaken – ik denk aan liefde, gezondheid, veiligheid – buiten je macht liggen.

De zomer liep op z’n einde, dus ik las de krantenkoppen, de opiniestukken, zag de televisie-interviews en keerde terug in de wereld buiten mijn nieuwe huis, buiten mijn nieuwe boek. Ik zag sensatiebeluste mannen bier drinken en racistische leuzen bij asielzoekerscentra ophangen. Ze staken vuurwerk af, bedreigden politici, hingen de Nederlandse vlag ondersteboven en klaagden, opvallend giechelig, over het gevaar van buitenlanders, alsof ze het zelf ook niet helemaal geloofden. Ík geloof die angst in elk geval zeker niet. Er stierf een baby in een sporthal, en gezonde Hollandse mannen verkozen alsnog woede boven mededogen. Dit was geen angst, zag ik. Dit was een volledig gebrek aan beschaving.

Een land krijgt de barbaren die het verdient, en dit zijn die van ons: mensen die zich verliezen in complottheorieën, zich vastdraaien in een wantrouwen naar de politiek zonder daar werkelijke verandering tegenover te willen stellen. Ze bekogelen vluchtelingen met eieren en yoghurt en stellen de democratie te willen ontmantelen, zich er zalig onbewust van dat elk ander politiek systeem duizend kiemen van geweld in zich draagt.

Ik weet het, ik schuif nu veel dingen op één hoop, maar dat mag gewoon een keertje. Feit blijft dat dit ze zijn, de barbaren in eigen gelederen. De grinnikende, licht ontvlambare want stiekem sterk verveelde mannen en vrouwen die blind zijn voor hun eigen onvermogen om zich aan te passen aan een veranderende wereld. De mens die liever een vijand verzint, dan zich probeert in te leven hoe hij zich zou voelen, als hij zelf had moeten vluchten. Ik kan het ze niet kwalijk nemen, want we hebben ze zelf geschapen.

Deze mannen en vrouwen zijn tot wasdom gekomen in een land waarin decennialang zoveel over de multiculturele samenleving als bron van ellende is gesproken, dat ze erin zijn gaan geloven dat het Eigene eeuwig behaaglijk is, en de Ander zonder meer het gevaar. Zoveel aandacht en energie werden er de laatste jaren besteed aan haatspraak dat er niets meer overbleef voor iets van opvoeding van de burger, voor het overdragen van dat broze en vluchtige idee dat je de beschaving van een volk kan aflezen aan de mate waarin het de kwetsbaarste individuen onder zich beschermt. Zo gaan wij dus om met de meest kwetsbare mensen: we bekogelen ze, we laten ze op straat slapen. We laten ze sterven in een sporthal.

De rest van Nederland kijkt hoofdschuddend toe, maar doet niets. Nog steeds heeft het afhouden van vluchtelingen bij de meesten van ons de hoogste prioriteit. Nog steeds denken we dat het de wildelingen zijn die van buiten komen, die ons alles willen afpakken wat ons dierbaar is. Ik heb het gevoel dat we zo hartstochtelijk mogelijk onze zegeningen moeten tellen. Dankbaar moeten zijn voor de vrijheid die we nog hebben, en de veiligheid. Want kijk ons nou zitten; verschanst achter de muren die ons moeten verdedigen, samen met die barbaren die we zelf hebben gecreëerd – en geen muur om ons tegen hén te beschermen.

