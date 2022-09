Het werk van deze forensisch onderzoeker is ‘te saai en te smerig’ om over te vertellen

Berkenzaadjes, de maaginhoud van maden, een haar van een huisdier, de grond onder een schoenzool, eencellige algjes uit een sloot. In Groene Getuigen, een special van De Kennis van Nu (NTR), ging een wereld open voor wie opgroeide tussen beton en asfalt. In strafzaken zijn het soms de niet-humane biologische sporen die helpen bewijzen dat de ene mens de ander vermoordde.

We zien twee forensisch onderzoekers uit een witte bestelbus stappen. Samen worstelen ze een nep-lijk in de houding waarin ze in 2012 John Smidt (86) vonden, achtergelaten in een greppel lang een weg in Zeeland. „De situatie was begroeid”, zegt de een. Waarmee hij bedoelt dat er een berm was met vegetatie erop en een bos ernaast. De ander vertelt hoe ze de plaats delict destijds „onlogisch” benaderden, via een omweg door het bos om sporen op en rond het lichaam niet te vernielen. Slim van ze. Monsters van de grond op de vindplaats konden zo in het laboratorium worden vergeleken met het „mengmonster" dat uit de zolen van een verdachte was gehaald.

Dit was beter dan CSI en boeiender dan een misdaadserie. Een forensisch plantenonderzoeker, een forensisch biofysicus en een forensisch bioloog vertellen hoe in echte zaken de kleinste sporen naar de dader leidden. De berkenzaadjes. Gevonden op een schep. Elke berk heeft een eigen DNA-profiel. Elk gevonden zaadje kan maar van één boom gevallen zijn. De boom stond bij een zelfgegraven graf, daarin lag een lijk. De eigenaar van de schep had op z’n minst iets uit te leggen. Het lichaam van Savannah uit Bunschoten werd in 2017 gevonden in een sloot. De eencellige algjes op het (gewassen) t-shirt van een verdachte bewezen dat in elk geval zijn t-shirt ook in die sloot had gelegen.

Forensisch bioloog Mark Benecke kan nog een hoop ontdekken als regen de sporen van een gevonden lichaam heeft gewist. Aan de maaginhoud van de maden kan hij zien of het slachtoffer is verkracht – maden eten sperma. Hij toont een foto van een lichaam dat half in de sloot werd aantroffen. Aan de hand van de langst levende insecten op het lichaam kon hij aantonen hoe lang het er al lag. Hij wist waar hij ze moest zoeken. Beestjes houden van „warm, vochtig en donker” en in de onderbroek van het slachtoffer was er voldoende „ontbindend weefsel” voor ze om te overleven. Wonderlijk type, deze man. Weet hij zelf ook. Op feestjes zegt hij dat hij bioloog is, want wat hij echt doet is „te saai, te smerig en te sociaal onaangepast” om te vertellen.

Gesmoorde mensenwereld

Al kijkend kon je maandagavond stellen dat gras eigenlijk ook een soort ‘niet-humaan biologisch bewijs’ is. En wel van een mensenwereld die wordt gesmoord. In de 2Doc Het einde van het grasperk (Human) surveilleert de waterpolitie in de auto door een woonwijk in Los Angeles op zoek naar groene gazons. Op waterverspilling staat in Nevada, de droogste staat van de VS, een boete die kan oplopen tot 1.200 dollar. Boosdoeners zijn de sproeiers en de sprinklers die permanent moeten aanstaan om de grasvelden lommerrijk te laten lijken. Tachtig procent van het sproeiwater verdampt direct en de voorraad water droogt rap op. Het waterpeil van het reservoir in de Rocky Mountains is 55 meter gedaald, getuige de uitgesleten badkuipring in de rotsen rond het meer. Nieuwbouwhuizen mogen geen voortuin meer hebben, en binnenkort is ook een achtertuin verboden.

Landschapsarchitect Kurtis Hyde is belast met de verwijdering van al het „niet-functioneel” gras in zijn stad. Gras dat er alleen ligt voor de sier moet in 2026 overal weg zijn. Als troost plant hij er tropische palmen en droogtebestendige planten voor in de plaats. Mooi hoe de 2Doc-makers in een kwartiertje een groot drama aantonen met iets zo klein als een grassprietje.