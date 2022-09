De opvolger van Staghouwer moet iemand met gezag zijn, die met concrete actie komt

Fors minder stikstof uitstoten, een kleinere veestapel, mogelijk gedwongen onteigeningen: voor de agrarische sector had het kabinet-Rutte IV vanaf het begin vooral een moeilijke boodschap. Landbouwminister Henk Staghouwer (ChristenUnie) had de afgelopen negen maanden tegenover al dat slechte nieuws het verhaal moeten neerzetten hoe het wél kon, hoe Nederlandse boeren de komende jaren de omslag kunnen maken naar een meer duurzame vorm van landbouw die hen financieel nog steeds voldoende oplevert. Het lukte hem niet, hij diende maandag zijn ontslag in.

Staghouwer kreeg al maanden het verwijt dat hij boeren onvoldoende „perspectief” wist te bieden. De brief die hij op 10 juni naar de Tweede Kamer stuurde – ‘Perspectieven voor agrarische ondernemers’ – had als doel zicht te bieden „op concrete mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen voor een rendabele bedrijfsvoering en een redelijk inkomen”. Maar de 49 kantjes blonken niet uit in duidelijkheid. Het ging in veel gevallen om nog (lang) niet afgeronde processen die – „binnenkort” of „op termijn” – nog nader moeten worden uitgewerkt.

De brief kreeg in de Tweede Kamer vernietigende recensies, bij links én rechts, oppositie én coalitie. „Er zit geen richting of lijn in uw brief”, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver, onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt sprak van „een onleesbare brief”. CDA’er Derk Boswijk had tijdens het Kamerdebat „een knoop in z’n maag” door wat hij had gelezen, en vooral níét had gelezen.

Boerenorganisaties misten bij Staghouwer eveneens duidelijke visie en eigen ideeën. Woordvoerders van organisaties die de afgelopen maanden met de minister om tafel zaten – zowel van duurzame als traditionele landbouworganisaties – noemen Staghouwer „vriendelijk” en een man die „een luisterend oor” bood, maar ook „behoudend en afwachtend”. Bart Kemp, voorman van Agractie, vond Staghouwer „kleur- en visieloos”. „Hij verwoordde vooral wat in het coalitieakkoord stond opgeschreven en zei verder vooral: dat neem ik mee, daar kom ik op terug.” Douwe Monsma van Biohuis viel op dat in de ‘stikstofgesprekken’ onder leiding van Johan Remkes vooral minister Van der Wal aan het woord was. „Staghouwer was dan stilletjes, hij nam niet het initiatief in de gesprekken. Terwijl hij toch de minister van Landbouw was.”

‘Een trieste kwestie’

In politiek Den Haag was een van de grote vragen dinsdag: wanneer krijgt de Kamer de verbeterde versie van de ‘perspectiefbrief’ die Staghouwer voor Prinsjesdag had beloofd? Volgens premier Rutte zal er met het vertrek van Staghouwer – „een trieste kwestie”, zei hij in het Vragenuur – geen vertraging in de uitvoering van de stikstofplannen optreden. Staghouwer had immers als minister nog besloten om met zijn nieuwe brief te wachten op de bevindingen van Remkes. Heel verstandig, vindt Rutte, want ook de ‘gespreksleider’ zal in zijn rapportage enige „reflecties over de toekomst van de agrarische sector” opnemen, verwacht in de tweede helft van september.

Kan die nieuwe brief dan niet al eind september naar de Kamer worden gestuurd, vroeg D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Nee, dat kon Rutte niet beloven. Zie hier het verschil tussen de ervaren premier en de onervaren minister. Weliswaar zei Rutte evenzeer te streven naar „zo snel mogelijk” duidelijkheid voor de boeren, maar hij wilde zich „niet vastleggen op een tijdstip”.

Staghouwer kon zijn belofte om voor Prinsjesdag met een nieuwe brief te komen na Remkes’ aanstelling niet waarmaken. Al was het maar omdat de ervaren fixer van het kabinet op eigen initiatief ook een deel van het huiswerk van Staghouwer ging maken; ook hij zou ideeën aandragen voor een rendabele, duurzame toekomst voor de landbouw.

Een week geleden, na het laatste gesprek met de boeren, zei Staghouwer nog dat de interventie van Remkes niet hoefde te botsen met zijn herziene ‘perspectiefbrief’. Het liep anders: Staghouwers laatste concept werd vrijdag door de rest van het kabinet afgeschoten.

Iemand met gezag als opvolger

Rest de vraag wie Staghouwer kan opvolgen. Het is in principe aan de ChristenUnie om een opvolger te vinden. CU-leider Gert-Jan Segers zei dinsdag zich daar ook aan te houden. Maar in Haagse (oppositie)kringen klinkt een andere oplossing: „Er is iemand nodig met gezag, die besluiten durft te nemen en verstand van zaken heeft”, zegt GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. „Waarom vragen ze Johan Remkes niet om het af te maken?”

Ook boerenorganisaties vinden dat geen gekke gedachte. „Remkes zit in het dossier, is standvastig en ook in VVD-kringen acceptabel”, zegt Bert van Ruitenbeek van Stichting Demeter voor biodynamische landbouw. Willem Lageweg, kwartiermaker bij de Transitie Coalitie Voedsel, hoopt dat de nieuwe minister – wie het ook wordt – de verbinding tussen ministerie en boeren kan herstellen. „We hebben weer een minister nodig die voorop gaat, het land in gaat en de boeren met respect en waardering in een nieuw verhaal kan meenemen.”