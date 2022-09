De explosie aan volwassen animatieseries

Werp een blik op de ‘trending’-categorie van een willekeurige streamingdienst en je ziet niet alleen populaire televisieseries zoals Grey’s Anatomy of The Boys, maar ook animatieseries voor volwassenen. Volgens het Amerikaanse kijkcijferonderzoeksbureau Parrot Analytics zaten er in de eerste helft van 2022 steevast vier animatieseries in de lijst van tien bestbekeken series op alle beschikbare streamers. Van oudgedienden als The Simpsons tot de veel recentere sciencefictionparodie Rick and Morty.

Als de strijd tussen de streamingdiensten de afgelopen tien jaar iets heeft opgeleverd, dan is het wel een explosie aan animatiefilms. Dit jaar alleen al debuteren er meer dan honderd series. In 2021 waren dat er 86. Een aanzienlijk deel daarvan is gericht op volwassenen. Ook wordt er veel geïnvesteerd in anime. Bij Netflix kijkt meer dan de helft van alle wereldwijde abonnees weleens naar deze Japanse tekenfilms voor volwassenen.

Volgens ramingen van durfkapitaalinvesteerder Loup Ventures pompten onder andere Netflix en Prime Video sinds 2018 ieder jaar meer dan tien procent van hun hele budget in het ontwikkelen van animatieseries. In het geval van die eerste is dat jaarlijks meer dan een miljard.

Grootschalige investeringen

Die grootschalige investeringen hebben alles te maken met het succes van shows als The Simpsons, South Park en Family Guy. Die laten al drie decennia zien dat er op lineaire televisie behoefte is aan volwassen geanimeerde comedy. Tot tien jaar geleden waren diezelfde series ook zonder probleem beschikbaar op Netflix. Door de komst van concurrerende diensten kon de streamer er niet langer op rekenen dat deze publiekstrekkers voor altijd in hun catalogus beschikbaar bleven. Om abonnees te behouden, besloot het zelf tot het ontwikkelen van volwassen animatieseries die er sterk op lijken. Zoals Big Mouth of F is For Family. Niet toevallig gemaakt en ingesproken door bekende Amerikaanse cabaretiers – Bill Burr, John Mulaney en Nick Kroll – die ook al goedbekeken comedyspecials maken voor diezelfde streamer. Andere diensten kopiëren deze strategie. Zo heeft Apple TV Central Park, een comedy die fans van Bob’s Burgers op Disney+ moet aanspreken. Die laatste dienst strikte weer een van de makers van Rick and Morty (HBO Max) om voor hen eenzelfde soort scifi-parodie te produceren, Solar Opposites.

De strijd om de beste animatieserie is een stuk goedkoper dan de strijd om de nieuwste Stranger Things of Game of Thrones te maken. Gemiddeld kosten afleveringen zo rond de 300.000 dollar. Een schijntje in vergelijking met de naar verluidt 60 miljoenen voor een aflevering van een peperdure serie als The Rings of Power. Zelfs de duurste geanimeerde shows, zoals Star Wars: The Clone Wars en South Park, blijven steken rond de 1 tot 2 miljoen dollar per aflevering.

Bezuinigingen

De coronapandemie was een bepalend moment voor tekenfilms voor volwassenen. Terwijl peperdure sets ingepakt werden en volledige ingehuurde crews naar huis gestuurd werden, konden animatiestudio’s gemakkelijk op afstand doorwerken.

Vanwege de relatief lage kosten en de Covid-proof aard van hun productie zijn tekenfilms steeds belangrijkere vehikels geworden om bestaande franchisen snel en makkelijk uit te bouwen. Star Wars: The Clone Wars bewees dat al in 2008. Deze tekenfilm reanimeerde een ingeslapen filmreeks met nieuwe personages waarop momenteel weer nieuwe films en series gebaseerd worden. Voor Amazon leveren animatieseries als Invincible en The Boys: Diabolical daarnaast ook mogelijkheden om aanverwante producten te verkopen, zoals de stripboeken waarop ze gebaseerd zijn.

Ondanks het grote aantal nieuwe volwassen animatieseries gepland voor 2022, ontkomt het genre niet aan de bezuinigingen die momenteel plaatsvinden bij streamingdiensten. Neflix doet vanwege een abonneedaling de hand op de knip, HBO heeft een nieuw moederbedrijf dat minder wil uitgeven. Dat betekent niet dat de stroom aan animatieseries voor volwassenen opdroogt: zo tekende Netflix onlangs een deal met het Japanse Nippon TV om dertien bestaande anime-titels naar het platform te krijgen.