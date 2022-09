Burgemeesters geïntimideerd vanwege problemen op vakantieparken

Verschillende burgemeesters zijn de afgelopen jaren geïntimideerd naar aanleiding van problemen op vakantieparken. Dat schrijft minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) in de beantwoording van Tweede Kamervragen van de SP over criminaliteit op deze parken. Het gaat bijvoorbeeld om situaties waarbij vakantieparken geen vergunning voor uitbreiding kregen. De minister noemt de intimidaties „zeer zorgelijk”. Ze licht desgevraagd niet nader toe hoeveel incidenten het betreft en waar deze plaatsvonden.

Nederland telt naar schatting zo’n vijfduizend vakantieparken. Met regelmaat verschijnen er berichten over vakantieparken waar criminele activiteiten plaatsvinden. Naast illegale bewoning gaat het onder meer over witwassen en drugshandel en -productie. Ook blijken criminelen zich op de vakantieparken te verschuilen.

In Bospark Ede, onderdeel van een van ’s lands grootste vakantiepark-exploitanten Topparken, werd in 2020 de internationaal gezochte Toon R. ingerekend door een arrestatieteam. Hij is de neef van de ‘Godfather van Oss’ Martien R. die vorig jaar tot 16 jaar cel werd veroordeeld wegens witwassen, drugs- en wapenhandel.

Bij de arrestatie van Toon R. trof de politie ook een doorgeladen vuurwapen en bestelbus vol drugschemicalïën aan. Toen de politie een jaar later vanwege een project om criminaliteit en ondermijning op vakantieparken tegen te gaan een nieuwe controle op Bospark Ede uitvoerde, bleken er zo’n negentig personen illegaal te wonen. Een aanzienlijk bleek een bekende van de politie.

Criminele investeringen

Het RIEC Oost-Nederland, een overheidsorganisatie tegen ondermijning, bracht afgelopen juni een alarmerend onderzoeksrapport uit naar criminele investeringen in vakantieparken in Gelderland en Overijssel. Vakantieparken zijn kwetsbaar voor criminele investeringen en worden misbruikt om crimineel geld wit te wassen, constateert het RIEC. In drie jaar tijd werden bijvoorbeeld door banken 265 verdachte transacties bij het meldpunt onder de aandacht gebracht. Het RIEC vermoedt dat „vaker sprake is van criminele investeringen in vakantieparken dan tot nu toe wordt gesignaleerd”.

Zo blijven investeringen in vakantiechalets vaak onder de radar omdat chalets – in tegenstelling tot woningen– niet in het Kadaster staan en de handel dus buiten het zicht van de autoriteiten plaatsvindt. De Telegraaf berichtte in juni op basis van een onderzoeksrapport van een particulier recherchebureau en heimelijke video-opnamen dat het bij Topparken mogelijk is om chalets deels met zwart geld aan te schaffen. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch, tevens voorzitter van het RIEC Oost-Nederland, pleitte daarop voor een landelijke aanpak van de vakantieparkcriminaliteit.

Toezicht bij gemeenten

Minister Yesilgöz schrijft de Tweede Kamer nu dat zo’n landelijke aanpak al bestaat. Er is namelijk een ‘actieagenda’ waarbij verschillende ministeries betrokken zijn. Die moet ertoe leiden dat foute parken „beter in beeld” komen en dat er „meer bewustwording” onder lokale bestuurders komt. De minister wijst erop dat de verantwoordelijkheid voor het toezicht op vakantieparken bij gemeenten ligt.

Topparken liet na het RIEC-rapport en de Telegraaf-publicatie over het witwassen van geld weten zich niet in de verhalen te herkennen en zich daarvan te distantiëren.

Het bedrijf is niet de enige grote vakantiepark-speler die recent negatief in het nieuws kwam. Zo ontsnapte een dependance van Europarcs in Kaatsheuvel onlangs aan sluiting na een negatieve Bibob-toets waaruit naar voren kwam dat de exploitatievergunning misbruikt zou worden voor het plegen van criminele feiten. In het AD trokken vijf burgemeesters deze zomer aan de bel over de modus operandi van de Oostappen Groep van ondernemer en tv-bekendheid Peter Gillis. Hij zou op zijn parken onder meer illegaal arbeidsmigranten huisvesten en zonder vergunning bouwen en uitbreiden.