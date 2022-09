Sinds de Russische inval in Oekraïne heeft het Westen gezocht naar sancties die iets uitrichten zonder zich in de voet te schieten. Onder de meer futiele maatregelen valt het cancelen van de Russische literatuur, waarin volgens sommigen de imperiale droom van een groot Rusland bevestigd en gerechtvaardigd wordt. In een vlammend betoog (3/9) wees slavist en schrijver Sjeng Scheijen er op dat geen van de aangevallen auteurs erg reçu was bij de machthebbers. Brodski en Dostojevski belandden in een onherbergzaam strafkamp en Poesjkin werd meermaals door de tsaar verbannen. Deze schrijvers waren geen vertegenwoordigers van enig regime, het waren eigenzinnige geesten die ver boven hun tijd uitstaken. Ze vertegenwoordigden universele waarden, en daarom lezen we hen nog steeds.

Met dit verhaal over de universele waarde van canonische kunst lijkt Scheijen de klok een eeuw terug te willen zetten, toen we nog repten van het goede, het ware en het schone. Grote nationale schrijvers mogen misschien beginnen als controversiële vrije geesten, maar zodra ze eenmaal op een postzegel of bankbiljet prijken zijn ze ingelijfd in de macht. En meestal al lang voordien. Klassieke auteurs zijn niet alleen klassiek omdat hun werk zo goed is, maar ook omdat degenen die hen uitroepen tot klassiek hen voor hun doeleinden kunnen gebruiken. Zo gaat het al sinds Homerus. En dit verandert de portee van het werk.

Neem de componist Tsjaikovski, nog zo’n canonische Rus. Zijn Zwanenmeer vormt zo ongeveer het testbeeld van de dominante Russische cultuur. Toch wilde Tsjaikovski liever klinken als een Franse componist, fijn, speels, joli, dat was zijn ideaal. Inmiddels zijn er generaties dirigenten uit de Sovjetschool overheen gegaan en meent iedereen dat Tsjaikovski rauw en verpletterend moet klinken, want zo hoorde Stalin het graag. Ook al is Stalin alweer 70 jaar dood, het stempel dat hij op de cultuur heeft gedrukt, gaat nooit meer weg. Tsjaikovski is een andere componist geworden.

In de jaren na Stalin, toen het Sovjetrijk langzaam maar zeker afbrokkelde, waren er in Russische boekhandels maar een paar dozijn titels voorradig. Alleen de grote klassieken en natuurlijk de werken van Karl Marx. Meer smaken waren er niet. Vadertje staat had bepaald wat goed was voor de burger.

Het griezelige van Scheijens pleidooi voor eeuwige kunst is dat het op dezelfde monocultuur uitkomt. Bach is voor hem de grootste componist, de man die universele waarden doet klinken, en dus is het tijdverspilling om naar iets anders te luisteren. Tijdgenoten zijn volgens Scheijen minder universeel, dus waarom zou je Telemann spelen, laat staan Couperin of Rameau, want die lijken niet eens op Bach! Gelukkig leven veel van die componisten die Scheijen ziet als ‘doodvermoeiend’ en ‘middelmaat’ voort in de vingers van musici die thuis samen spelen. Het lijkt een beetje op de samizdat van clandestiene literatuur in de Sovjet-Unie. Overigens overleefde het werk van Bach op precies dezelfde manier, voordat hij werd herontdekt door de romantici.

Met campagnes als ‘Bach van de Dag’, een soort muzikale scheurkalender op Radio 4, en het jaarlijkse heilige moeten van de Matthäus benadert ons land de zombiecultuur van de Sovjettijd, waarin iedereen elkaar napraat over topkunst en universele waarden zonder dat die begrippen nog enige betekenis hebben. Zo cancelen we uit onwetendheid onze halve cultuur en houden we alleen het zelf-feliciterende ritueel over van de topkunst. Altijd dezelfde namen. Bach, Mahler.

Op die manier hoeven we ons niet te wapenen tegen Rusland, want ze hebben al gewonnen. We zijn net zo geworden. We moeten niet minder luisteren, lezen en kijken naar kunst. We moeten meer. We hebben kunst, literatuur en muziek uit andere tijden harder nodig dan ooit, nu onze tijd hard op weg is onleefbaar te worden. Het doet er niet toe of de kunstenaars goed of fout waren. Zelfs als Dostojevski voeding had gegeven aan Poetins dromen van een groot Rusland – ik heb er een hard hoofd in – dan nog moeten we De gebroeders Karamazov lezen om te kijken hoe dat wereldbeeld in elkaar zit.