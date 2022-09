Basisschoolleraar uit Heusden opgepakt voor bezit naaktfoto’s kinderen

De politie heeft een 44-jarige basisschoolleraar uit de Brabantse gemeente Heusden aangehouden in een zedenzaak. Op de mobiele telefoon van de man zijn naaktfoto’s van kinderen aangetroffen, meldt het Openbaar Ministerie dinsdag. De kinderen op de foto’s zijn geen leerlingen van de school waar hij lesgeeft, De Vijfhoeven in de plaats Vlijmen.

De werkgever van de man is volgens het OM op de hoogte gesteld van zijn aanhouding. Ondanks dat er geen aanwijzingen zijn dat het gaat om leerlingen van de school is de onrust bij ouders groot, zegt schoolbestuurder Henk van der Pas tegen het Brabants Dagblad. „Dit is heftig. En het is logisch dat de ouders zich ongerust maken, het gaat over hun kinderen.”

De man werd op maandag 29 augustus opgepakt na een melding dat een man heimelijk opnamen zou maken van kinderen, schrijft het OM. Die melding, waarover niet meer bekend is gemaakt, kwam niet uit Heusden maar uit een andere gemeente in Noord-Brabant.

De verdachte is op 1 september voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij blijft nog zeker twee weken vast zitten vanwege het incident waar het onderzoek mee begon en voor het bezit van kinderporno. Nader onderzoek naar onder meer de aard en omvang van de naaktfoto’s moet uitwijzen wat de precieze verdenking wordt.