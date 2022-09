In het Zuid-Hollandse Westland zijn asielzoekers niet langer welkom

De Hoofdstraat van De Lier is een doodgewone dorpsstraat: een pizzeria, een drogist, een paar bakkers, kledingwinkels, een slager, een bloemist en een snackbar. Een HEMA, een Albert Heijn en een Polski Sklep. In het midden staat de scheve Domtoren. Op een doordeweekse ochtend groeten Lierenaren elkaar vanaf de fiets en stoppen voor een praatje: „Dag Jan!” „Hé hallo Inge!”

De vraag is: wat maakt een gemeente een ‘weigergemeente’? De gemeente Westland, 91 vierkante kilometer en elf dorpen waaronder De Lier, heeft de afgelopen twaalf jaar geen asielzoekers opgenomen. Als een van de twee grootste vijftig gemeenten (de ander is Roosendaal). De Zuid-Hollandse gemeente, ten zuiden van Den Haag, liep bovendien achter met de voor iedere gemeente verplichte huisvesting van statushouders.

Elf dorpen in de gemeente Westland

Tegen de huisvesting van arbeidsmigranten was de afgelopen jaren eveneens verzet. Politiek, maar ook met bedreigingen en brandstichting. De komst van een moskee werd in eerste instantie tegengehouden, de komst van een islamitische school eveneens. Er was verzet tegen de komst van een nieuwbouwproject, tegen grote aantallen sociale huurwoningen, en tegen de komst van een coffeeshop.

Het maakt dat Westland bij de buurgemeenten bekend staat als een gemeente die weinig wil. Maar de huidige coalitie (Westland Verstandig, GemeenteBelang en VVD) zegt dat Westland zijn „verantwoordelijkheid” neemt als het om statushouders en arbeidsmigranten gaat. Volgens een woordvoerder is de gemeente ook niet recent door het COA rechtstreeks benaderd met een azc-verzoek.

Oekraïense vluchtelingen

In de Hoofdstraat begint bijna iedereen over de ruim duizend Oekraïense vluchtelingen die er wél zijn, opgenomen in hotels en bij particulieren. De eerste zondag in maart na de Russische inval organiseerden de kerken meteen een samenkomst. Westland staat in de top van gemeenten die absoluut de meeste Oekraïners heeft inschreven, na grote steden als Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven. Naast de begraafplaats van De Lier zijn flexwoningen neergezet voor huisvesting.

Als het over asielzoekers gaat, is Peter Duijsens van de grootste fractie Westland Verstandig stellig. In Westland, zegt hij, is geen plek voor asielzoekers: „Wij zullen nóóit vrijwillig instemmen met de komst van een azc.”

Wat als – zoals in het Overijsselse Tubbergen – de staatssecretaris van Asielzaken Westland dwingt? Of de provincie Zuid-Holland, als het gaat om de huisvesting van statushouders? Op de halfjaarlijkse ‘interventieladder’ staat de gemeente op trede drie van zes. Als voor januari niet wordt voldaan aan de huisvestingsplicht, dan krijgt ze nog één waarschuwing en één laatste termijn voor de provincie sancties oplegt. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de achterstand inmiddels „grotendeels is weggewerkt” en dat verwachting is de aantallen voor 2022 „binnen de gestelde tijd” te halen.

„Als we een aanwijzing krijgen, tsja”, zegt Duijsens: „Er is hier geen draagvlak, ook politiek niet.” Retorisch: „Het is toch ook krom, als je wachtlijsten voor woningen hebt? Ga het maar uitleggen.” Hij zegt: „De statushouders zijn vaak eenlingen, jonge mannen. Zij krijgen dan een sociale huurwoning van drie, vier kamers.” Terwijl Westland volgens hem „niet in staat is starters en senioren te huisvesten. Onze eigen mensen wonen tot hun veertigste bij pa en ma.”

Dit zeggen ze ook in De Lier. „Onze twee jongens vonden moeilijk een huis. Dat is zo voor vrijgezellen met een middeninkomen”, zegt Quino van der Knaap. „De woningen worden ingevuld door migranten.” Hij zit met echtgenote Wilma op een bankje met een broodje tartaar. Zij zegt: „Ze hebben nu een woning omdat ik hen heb ingeschreven toen ze 18 werden.” Ze zijn nu 29 en 32. „De grondprijs is hier echt een bottleneck. Ik heb een kwekerij gehad. Bouwers komen niet uit als het sociale huur moet worden.”

Met een woonfonds helpt het Westlandse college starters, door bij de koop van een woning een ton bij te leggen: de grond blijft zolang de koper er woont van de gemeente. De wethouder verwacht doorstroming uit sociale huurwoningen. Maar bijbouwen is „makkelijker gezegd dan uit te voeren”, zegt gemeenteraadslid Peter Duijsens. „We zijn de dichtst bebouwde gemeente van Nederland.” Drie kwart van de tuindersgemeente bestaat uit huizen en bedrijven: rondom De Lier liggen grote kas-gebieden.

Nico de Gier, fractievoorzitter van oppositiepartij PvdA, vertelt dat er binnen de regio Haaglanden tussen de acht gemeenten afspraken zijn over het aantal sociale huurwoningen per gemeente dat moet worden gebouwd. Het oorspronkelijke aantal voor Westland werd meer dan gehalveerd, omdat het volgens een meerderheid van de gemeenteraad „veel te veel” was.

Werken in de tuinbouw

Weigert Westland de komst van asielzoekers en statushouders louter door een woning- en ruimte-tekort? „Het kleurtje maakt wel uit”, zegt De Gier. Want: „Westland wist niet hoe snel Oekraïners moesten worden opgehaald.” Dat zij meteen aan het werk konden gaan, hielp ook. Want Westlanders, vertelt dominee Mark Verrips, „zijn gastvrij om economische redenen”. In de tuinbouwsector werken 12.000 arbeidsmigranten, 4.500 wonen binnen de gemeentegrenzen.

Maar Westlanders zijn ook „gereserveerd”, zegt hij. De dominee komt zelf van buiten de gemeente: „Als predikant ben ik onder de mensen, mijn beroep is vertrouwen. Maar als ik op een kantoor in Den Haag zou werken, zou dat ook poosje duren. Als je jezelf geeft, als je genoeg meedoet, word je opgenomen.” Op straat in De Lier worden als voorbeelden van meedoen de Oranjeverenigingen genoemd, en de braderie.

Anders zijn telt mee. Peter Duijsens van Westland Verstandig vertelt over een galerijflat in Naaldwijk. Op tien flats wonen zes Eritrese gezinnen „met veel kinderen”. „Zij hebben een ander leefritme. Ik veroordeel het niet, maar het is lastig, het geeft spanningen. Ik heb het idee dat ook zij happier zouden zijn in een grote stad als Delft.”

Kassen bij het dorp De Lier, in de Zuid-Hollandse gemeente Westland. Foto Tobias Kleuver/ANP

PvdA’er De Gier zegt: „Er is hier redelijk veel wantrouwen naar mensen van buiten. ’s Zomers op de dorpsfeesten zie je vriendengroepen bijeen in kringetjes, die stammen nog van de basisschool. Buitenstaanders worden getolereerd, maar schoolbanden tellen.” De Gier zegt: „Dat geldt ook voor Hagenaars hoor.” Over het bijbouwen van sociale huurwoningen bestaat bijvoorbeeld vooral de vrees dat er Hagenaars komen wonen – niet Westlanders.

En er speelt nog iets waarom Westland misschien nu een ‘weiger-gemeente’ is. Ze hád zes jaar lang een asielzoekerscentrum (azc), op de oude luchtmachtbasis Schefferkamp. In De Lier, toen nog een zelfstandige gemeente met iets meer dan 10.000 inwoners. Op het hoogtepunt zaten er 650 asielzoekers, uit 39 landen. Nu staat daar een enorme chrysantenkweker.

Oudere bewoners herinneren zich het eerste weekend in 1997 dat het azc open was, De Lier had nauwelijks inwoners met een andere achtergrond dan de Westlandse. Opeens waren daar Eritreeërs, die door de kassen wandelden. Afhankelijk van wie je het vraagt, waren er wel of geen incidenten. Uit een afstudeerscriptie van Westlander Daam van Dijk naar de Schefferkamp blijkt dat er in die zeven jaar vooral groente en fruit werd gestolen: „Van alle incidenten was het niet tot nauwelijks te bewijzen dat deze in relatie stonden tot de asielzoekers.”

„Het beeld dat Westland nooit asielzoekers wil, is bezijden de waarheid”, zegt Mohamed el Mokaddem. In 2016 stemde de gemeente in met een asielzoekerscentrum voor 265 man. Hij was toen verantwoordelijk wethouder: „Toen ik met de komst van Syriërs bezig was, kreeg ik veel steun.”

De oud-wethouder van Progressief Westland had iedereen uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, moest wel „praten als Brugman”, maar uiteindelijk was men „gematigd positief”. Hij vertelt wel over de raadsvergadering toen het besluit werd genomen. „Buiten stond de ME om neo-nazi’s uit het hele land” tegen te houden, El Mokaddem werd bedreigd. „Politiek gooide niemand olie op het vuur, ook de partijen niet die tegen het besluit stemden.”

„Zeven maanden later kreeg ik een belletje van het COA, het was niet meer nodig.” Dat, zegt El Mokaddem, is precies het „jojo-beleid waarom gemeenten niet willen samenwerken. Iedereen in rep en roer, en al die moeite voor niets.” De gemeente diende een schadeclaim in tegen het COA. „Niet vanwege het geld, maar uit principe.”

Wat hem vooral steekt, is dat „het sentiment van de tegenstem wordt benadrukt”. Het is „geen xenofobe gemeente”, zegt hij. „Westlanders zijn loyale mensen die miljoenen ophalen voor goede doelen.” En als iets er eenmaal staat, hoor je er nooit meer iemand over, zegt hij. „Uiteindelijk gebeurt het, maar dan zijn de media weg.” De moskee is er gekomen, de islamitische school ging twee weken geleden open.