Animatieserie ‘Rick and Morty’ nog steeds in topvorm

„Zo eindigt het dus”, kreunt Rick Sanchez. Een tiental dode dubbelgangers van de grijze uitvinder en zijn veertien jaar oude kleinzoon Morty Smith zweven tegen een achtergrond van sterren door het beeld. „Ik dacht altijd dat het inspreken van een dramatische voice-over, terwijl ik gestrand ben in de ruimte, beneden mijn niveau was. Blijkt toch maar weer eens dat je creativiteit als eerste verdwijnt als je aan het sterven bent.”

Meteen in de eerste tien seconden van het nieuwe seizoen is duidelijk dat animatieserie Rick and Morty nog in topvorm is. De aflevering ‘Solaricks’ pakt losjes de draad op van het in kruimels vertelde achtergrondverhaal van Rick, de slimste maar ook meest narcistische en cynische persoon in het universum.

Meta-humor

Sinds 2013 schakelen miljoenen fans in voor de Emmy-winnende avonturen van opa Rick, zijn kleinzoon en bijbehorende disfunctionele familie. Eerst op Cartoon Network, daarna op Netflix in Nederland en nu uitsluitend op HBO Max. Na een onevenwichtig vijfde seizoen, waarin Rick hulpje Morty inruilde voor twee raven om te bewijzen dat de dieren meer bijdragen aan zijn intergalactische avonturen dan de onhandige tiener, is de serie teruggekeerd naar zijn roots. Dat betekent hoogwaardige scifi-concepten verpakt in grove humor en nihilisme. Maar ook het afspelen van een aantal ‘greatest hits’ uit eerdere afleveringen van Rick and Morty. Gelukkig wel met een twist, zodat de serie niet vervalt in oudbakken en fantasieloze fan service. Zo keert Rick and Morty in de aflevering ‘Mort: A Rick Well Lived’ terug naar de intergalactische speelhal ‘Blips and Chitz’ uit seizoen twee. Niet voor een herhaling van zetten, maar om daar te filosoferen over het psychologische concept van een verdeeld bewustzijn. En tegelijkertijd de actiefilm Die Hard te persifleren. Precies het soort meta-humor van medebedenker Dan Harmon, bekend van sitcom Community, waardoor de animatieserie een hit werd.

Animatie Rick and Morty. Seizoen 6 Van: Justin Roiland, Dan Harmon. HBO Max, elke week een aflevering van circa 20 minuten. ●●●●●