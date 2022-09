Alsnog schadevergoeding voor tienduizenden Groningers in aardbevingsgebied

Tienduizenden Groningers die eerder geen of een kleine vergoeding kregen voor hun aardbevingsschade, krijgen een vaste vergoeding van 5.000 euro aangeboden. Dat meldt het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) dinsdag.

Het IMG gaat in de tweede helft van volgend jaar de aanvullende schadevergoeding aanbieden aan de bewoners van zo’n 40.000 adressen. De ongeveer 100 miljoen euro die dat gaat kosten, komt bovenop de al eerder uitgekeerde 970 miljoen euro voor fysieke schade als gevolg van aardbevingen in Groningen.

Lees ook deze reconstructie: Ook toen de boerderij al op 63 stutten leunde, draaide het kabinet de gaskraan verder open

De regeling is bedoeld voor woningeigenaren in gebieden waar de kans op schade volgens het IMG relatief klein is, maar waar mijnbouwschade op voorhand ook niet is uit te sluiten. Omdat het gaat om een vaste vergoeding is er geen schadebeoordeling nodig.

Verschillen in schadeafhandeling

Met de aanvullende vergoedingen wil het instituut de verschillen in schade-afhandeling minder groot maken. „De verschillen leiden tot gevoelens van ongelijke behandeling”, zegt bestuursvoorzitter Bas Kortmann van het IMG. „Met deze maatregel verkleinen we de verschillen die in de maatwerkaanpak zijn ontstaan.”

Eerder werd de vaste vergoeding al aangeboden aan bewoners van 200.000 andere adressen. Volgens het IMG hebben tot op heden zo’n 30.000 aanvragers voor die aanpak gekozen, veelal mensen die verder weg wonen van de epicentra van de bevingen.

Als mensen denken meer schade te hebben geleden kunnen ze ook blijven kiezen voor maatwerk, maar de afhandeling daarvan verloopt moeizaam.