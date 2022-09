AIVD wil voortaan meer ‘toelichting en context’ bieden bij inzage persoonsdossiers

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) gaat in de toekomst „meer toelichting en context” geven aan mensen die hun persoonsdossier bij de dienst opvragen. De dienst zegt „lessen” te hebben getrokken uit de ophef rond het dossier van onderzoeksjournalist Stella Braam.

Vorige maand meldde NRC dat Braam al 35 jaar gevolgd wordt door de AIVD en voorloper BVD. Dat bleek uit de inzage die ze kreeg in gegevens die de dienst sinds 1986 heeft bijgehouden over haar. Het dossier telt zo’n driehonderd pagina’s, waarvan dan weer driekwart onleesbaar is gemaakt.

Braam begon, gesteund door de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Persvrijheidsfonds, een bezwaarprocedure tegen de beperkte informatie die ze heeft gekregen. Dinsdag was daarover een hoorzitting in het AIVD-hoofdkantoor in Zoetermeer.

„We hebben ons gerealiseerd dat de gang van zaken wellicht niet heel handig is geweest”, zei hoofd communicatie Inge Oevering van de AIVD aan het begin van de zitting. Volgens Oevering had de dienst meer informatie kunnen verstrekken over de totstandkoming van het dossier.

Grijze Wolven

Braam (60) en haar toenmalige collega Mehmet Ülger deden in de jaren tachtig van de vorige eeuw onthullend onderzoek naar de extreem-rechtse Turkse organisatie de Grijze Wolven in Nederland. De weduwe van Ülger vroeg tegelijk met Braam het dossier op van haar man, die in 2017 overleed, en maakte eveneens bezwaar.

De AIVD zegt dat de dienst de Grijze Wolven in de gaten hield en dat daarbij de naam van Braam (en Ülger) opdook. „Dat rechtvaardigt echter nog niet de conclusie dat wij onderzoek naar haar hebben gedaan”, aldus Oevering.

Het inzagedossier is volgens de AIVD het resultaat van een zoekslag in de systemen naar de naam Stella Braam. Maar het is, zei Oevering, niet zo dat er een dossier is bijgehouden.

Op de vraag van de advocaten van Braam of de AIVD dan kan bevestigen géén onderzoek naar haar te hebben gedaan, volgde tijdens de zitting een ontwijkend antwoord. Oevering: „Daar kunnen we niets op zeggen. Wie wel of niet bron is, of wie onderzocht is, daar zullen we nooit een antwoord op kunnen geven.”

Meer openheid

De advocaten eisen in de bezwaarprocedure meer openheid, en inzicht in de redenen voor het verzamelen van informatie over Braam en Ülger. Ook dienen de vergaarde gegevens na volledige inzage te worden verwijderd door de dienst. Bovendien moet het verzamelen van gegevens over Braam worden gestaakt. „Ik kan nu immers mijn werk niet meer doen”, benadrukte de journalist.

AIVD’er Oevering gaf aan het einde van de zitting alvast een voorschot op de uitkomst van de procedure: „Ik vrees dat we niet kunnen voldoen aan de mate van openheid die u vraagt.”

Folkert Jensma, vicevoorzitter van de NVJ, sprak ook op de zitting. „Voor de NVJ is dit een belangrijke zaak”, zei hij. „Wij vinden dat de AIVD uiterste terughoudendheid moet betrachten als het om journalisten gaat. Er is meer bescherming nodig dan er nu is.”