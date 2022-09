Adyen kreeg miljoenenkorting op kantoorpand Hudson’s Bay

Bijna twee jaar huurkorting à 6,7 miljoen euro per jaar en een verhuurder die 22 miljoen euro aan verbouwing– en inrichtingskosten voor zijn rekening neemt. Dat waren de voorwaarden die online betaalbedrijf Adyen in april 2020 wist te onderhandelen voor zijn nieuwe kantoor aan het Amsterdamse Rokin.

In het pand, eigendom van de Britse vastgoedpartij Zurich, was eerder Hudson’s Bay gevestigd. Het Canadese warenhuis trok zich eind 2019 terug uit Nederland, met vijftien leegstaande panden in stadscentra tot gevolg. De panden bleken moeilijk te verhuren vanwege de warenhuisopzet met grote, open vloeren en roltrappen en de economische onzekerheid na de uitbraak van de coronacrisis.

De financiële details over Adyens vastgoeddeal staan in een recente rechterlijke uitspraak over huurgaranties tussen Zurich en het Canadese moederbedrijf van Hudson’s Bay, waarover RTL Nieuws als eerste berichtte. Volgens partner Paul Schut van makelaarsbedrijf KroesePaternotte, dat de deal begeleidde, moest Zurich bij de deal „wel even slikken”, zo stelde Schut tegenover RTL Nieuws. „Maar omdat Adyen een heel solide huurder is die een langdurend contract sloot, is het indirecte rendement toegenomen.” Een woordvoerder van Adyen noemt de deal „marktconform”.

Sanitair en kantine

Pandeigenaar Zurich nam het grootste deel van de kosten van de verbouwing op zich. Zo moest er onder meer sanitair worden aangelegd op elke verdieping en een kantine worden gebouwd. Volgens het jaarverslag spendeerde Adyen vorig jaar zelf ook 7,7 miljoen euro aan de verbouwing van het pand.

Adyen, dat 1.500 werknemers in dienst heeft in Amsterdam, koos voor een tweede vestiging in de hoofdstad, omdat het bedrijf kampte met ruimtegebrek op het hoofdkantoor vlak bij het Centraal Station. Het techbedrijf heeft een ‘office first’-beleid, waarbij werknemers doorgaans de helft van de werkweek op kantoor doorbrengen. In februari dit jaar nam Adyen de nieuwe locatie officieel in gebruik.

Een kenmerk van het gebouw, dat is ingericht met licht hout en moderne designmeubels, doet nog denken aan de oude tijden van Hudson’s Bay. De roltrap op de eerste verdieping is gebleven.