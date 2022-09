ABN zet 120 miljoen extra opzij voor compensatie

ABN Amro gaat klanten die in het verleden een te hoge variabele rente op doorlopende kredieten hebben betaald ruimer compenseren. De bank breidt een al lopende regeling van 360 miljoen euro uit met nog eens 120 miljoen, om zo klanten te vergoeden die jarenlang onterecht rente-op-rente hebben betaald. Eerder deze week deed ING hetzelfde door 75 miljoen extra opzij te zetten.

Jarenlang betaalden consumenten bij een aantal banken een te hoge variabele rente over doorlopende kredieten. De rente op deze leningen hoorde met de marktrente mee te bewegen, maar dit gebeurde bij sterke rentedalingen te weinig of soms helemaal niet. Hierdoor betaalden klanten niet alleen te veel rente, maar trad er ook een rente-op-rente-effect op; het rentebedrag werd hoger doordat de schuld minder snel afnam. Deze praktijk vond tussen 2001 en 2019 plaats bij onder meer Rabobank, ING, ABN Amro, Santander, de Volksbank, Vesting Finance en Interbank.

Claimstichting

Het was eerlijk geweest als banken hun rente hadden gebaseerd op een marktrente als de Euribor, de Europese rekenrente tussen banken, zo stelt Rob Goedhart van claimstichting Geldbelangen. „Ondanks dat de Euribor na de bankencrisis van 2009 tot zo goed als nul was gedaald, hielden de banken de rente op hun lopende kredieten in stand – of verhoogden die zelfs.” Goedhart trof in 2014 een vrouw die een lening van 45.000 euro had uitstaan bij Interbank tegen 12,6 procent rente. „Ik kon het bijna niet geloven, maar het klopte echt.”

Interbank rekende in 2014 bij een krediet van 45.000 euro 12,7 procent rente

Goedhart spande met succes via het klachteninstituut Kifid zaken aan tegen verschillende financiële instellingen. Na druk vanuit de Consumentenbond en Geldbelangen kwamen de banken uiteindelijk met compensatieregelingen voor alle klanten die te veel hadden betaald. Toch was er onvrede; behalve Rabobank wilde geen van de banken in eerste instantie rente-op-rente compenseren. Goedhart: „Er werd geredeneerd dat de klant die 20 euro rente te veel had betaald, ook maar 20 euro terug moest krijgen. Dat kan natuurlijk niet: de rente-op-rente hoort daar ook bij.”

Goedhart ging daarop in hoger beroep bij het Kifid en kreeg in augustus gelijk. In de uitspraak valt te lezen dat klanten van hun bank mochten verwachten dat de rente die zij betaalden mee beweegt met de marktrente, ook als die daalt. Ook werd erkend dat als klanten minder rente hadden betaald, zij hun schuld sneller konden aflossen.

Met de aankondiging van ABN Amro vergoeden nu drie van de vier grote consumentenbanken in Nederland ook de teveel betaalde rente-op-rente. De Volksbank heeft 15 miljoen euro vrijgemaakt en beraadt zich nog op uitbreiding. De totale waarde van de compensatieregelingen nadert volgens Goedhart nu een miljard euro. Hij schat het aantal gedupeerden op „een paar miljoen”, van wie lang nog niet iedereen weet dat hij of zij in aanmerking komt voor compensatie. Per huishouden komt de compensatie uit op ongeveer 5.000 euro gemiddeld, „al zijn er ook mensen die tot 40.000 euro terugkregen.”