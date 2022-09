Zwaarmoedig afscheid van zanger Eloi Youssef bij Kensington

Uiteindelijk waren er tranen, bij zanger Eloi Youssef, bij de drie muzikanten van Kensington. En bij een aanzienlijk deel van de 17.000 man publiek, mannelijk en vrouwelijk, in de zaal: de ‘fansingtons’. Het gebeurde voordat het laatste liedje werd ingezet, ‘Oh My’. Dit was niet alleen het slotnummer van het concert maar ook van een carrière. Na zeventien jaar stopt Youssef met Kensington. Na zeventien jaar stopt Youssef met Kensington. De zanger kondigde aan Kensington te verlaten omdat hij niet meer zijn leven aan de band wil wijden. Youssef zegt wel te blijven schrijven en zingen. Het is onduidelijk wat de andere leden gaan doen.

De rockgroep uit Utrecht heeft groot succes gehad in eigen land, met veel optredens in stadions, en een concert voor 50.000 mensen in de Johan Cruijff Arena in 2018. Hun populariteit was bijzonder, in een tijd dat rockmuziek minder prominent werd en nog maar weinig bands de aandacht van het grote publiek wisten te trekken. De show op zondag had dus een extra betekenis: als laatste concert van de ‘laatste’ Nederlandse rockband.

Looiig

Afscheidsconcerten zijn populair de laatste tijd (die van De Dijk en Nick & Simon zijn al gepland). Bij Kensington was de toon bij het optreden op zondag, de laatste van een reeks van zes, nogal looiig. Dat gold altijd al voor hun muziek waarin galmende vocalen, strenge ritmes en sombere uitweidingen te horen zijn. Nu was de sfeer des te zwaarmoediger, want Kensington kon nog alleen het eigen verleden bezingen. Dat deed Youssef, bleek op de videoschermen, met steeds een frons op het gezicht.

Er was een inventief ‘plafond-decor’, grote blokken tot ver in de zaal waarop regenbuien en smeltende ijsbergen werden geprojecteerd, en twee lange plankieren tussen het publiek, waarop regelmatig vuurkegels opvlamden – wat voor de voorste rijen nogal warm was. Ondertussen werd een lange set gespeeld met vooral liedjes van het meest recente album Time (2019). De zware stemming werd slechts even doorbroken door het funky ‘Bats’ en een energieke opleving met dansende muzikanten tijdens ‘Do I Ever’. Daarna kwamen de tranen.

Pop Kensington. Gehoord: 4/9, Ziggo Dome, Amsterdam. ●●●●●