Vrijspraak voor Rob. B. in ‘Rosmalense flatmoord’

Meteen na de uitspraak van het hof snelt advocaat Pieter van der Kruijs de rechtszaal uit, met zijn vingers zoekend op zijn mobiele telefoon naar het juiste nummer. Hij wil zijn cliënt, Rob B., laten weten wat de uitspraak is. Rob (64) is er niet bij, mede vanwege de spanning. Dus vertelt Van der Kruijs per telefoon dat hij is vrijgesproken voor het doden van zijn vriendin, 22 jaar geleden. Daarmee is Robs veroordeling uit 2007 definitief ongedaan gemaakt. Rob heeft zijn vriendin niet om het leven gebracht.

De ‘Rosmalense flatmoord’ gaat om de dood van de toen 37-jarige Regie van den Hoogen, die op 10 april 2000 overleed in haar flat in Rosmalen, vlak bij Den Bosch. Toen de politie aankwam, bleek dat Regie was overleden door het doorsnijden van haar hals – een snee van 16 centimeter. Ze lag in het halletje, een mes onder haar arm, overal zat bloed.

De politie kwam al snel uit bij Regie’s vriend Rob B.. Vanwege een gebrek aan braaksporen waren er maar twee mogelijkheden: of Regie heeft haar eigen keel doorgesneden, of haar vriend Rob heeft dat gedaan.

Vooral op basis van rapporten van twee onderzoekers, Selma Schieveld en Richard Eikelenboom, werd Rob uiteindelijk veroordeeld voor het om het leven brengen van zijn vriendin. Het rapport van Schieveld voerde tien bevindingen op die volgens haar wijzen op moord. Het rapport van Richard Eikelenboom richtte zich op de bloedspatten. Dat paste volgens de deskundige meer bij het scenario van een misdrijf dan bij zelfmoord. Rob B. werd in 2007 in hoger beroep veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De tbs is inmiddels afgebouwd, maar hij verblijft nog steeds in een kliniek.

Onschuld

Advocaat Van der Kruijs heeft altijd in de onschuld van Rob geloofd. Mede na onderzoek van studenten van de Vrije Universiteit (VU) boog de Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS) zich over de zaak. Nieuwe onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) veegden de eerdere onderzoeken van Eikelenboom en Schieveld van tafel. Het bloedsporenbeeld paste meer bij een scenario van zelfmoord dan bij dat van een misdrijf, en de snijwond vertelt niets over of er sprake was van moord of zelfmoord. Als ook een hoogleraar forensische geneeskunde tot de conclusie komt dat zelfmoord waarschijnlijker is dan doodslag, dient Diederik Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, een herzieningsverzoek in. De Hoge Raad oordeelde vervolgens dat de zaak opnieuw moet.

Twee weken geleden behandelde het Hof in Arnhem-Leeuwarden de zaak inhoudelijk, maandag sprak het hof Rob B. definitief vrij. Volgens het hof vormen de rapporten van Schieveld en Eikelenboom geen bewijs voor de conclusie dat Rob op enige wijze betrokken was bij de dood van zijn vriendin. Ander bewijs ontbreekt.

Het hof was zeer kritisch op de rapporten van Schieveld en Eikelenboom. Zo wringt het volgens het hof dat Eikelenboom al in een eerder stadium betrokken bij het onderzoek betrokken was, en daarna over dezelfde zaak rapporteerde. Ook vindt het hof het „zeer onwenselijk” dat Schieveld en Eikelenboom levenspartners zijn, en daar van meet af aan niet uitdrukkelijk melding van hebben gemaakt.

Excuses

Vincent Smink, persadvocaat-generaal bij het Ressortspakket van het Openbaar Ministerie, zegt dat deze zaak leert kritisch te blijven op rapporteurs en deskundigen. „Excuses zijn hier op zijn plaats. Hoe we dat doen en wat de consequenties zijn voor een schadevergoeding, zullen we in gesprek met de raadsman bespreken.”

Voor die raadsman, Pieter van der Kruijs, was het zijn laatste kunstje. Hij gaat met pensioen. Volgens hem zijn Rob en zijn familie blij en opgelucht, al kan dit oordeel van het hof alle ellende niet goed maken.

Met de vrijspraak komt de Rosmalense flatmoord in het rijtje van de Puttense moordzaak, Lucia de B. en de Pettense campingmoord: zaken die opnieuw moesten en uiteindelijk leidden tot vrijspraak.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl