Twee medewerkers Russische ambassade omgekomen bij zelfmoordaanslag in Kabul

Zeker twee medewerkers van de Russische ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn maandagochtend omgekomen bij een zelfmoordaanslag. Dat heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld in een verklaring. Volgens het Russische ministerie zijn ook Afghaanse burgers om het leven gekomen, maar dat is nog niet bevestigd. Het Russische persbureau RIA Novosti spreekt van zeker tien doden en meerdere gewonden. Of het een gerichte aanslag was, is nog niet bekend.

De explosieven ontploften op het moment dat een Russische diplomaat naar buiten kwam om kandidaten voor een visum naar binnen te roepen, aldus RIA. Even daarvoor probeerde de dader volgens internationale persbureaus een bom te detoneren in de wachtende menigte. Dat werd op tijd opgemerkt door de beveiliging, die hem neerschoot. Vlakbij de ingang van de ambassade ging daarna alsnog een bom af die een diplomaat en een beveiliger het leven kostte.

Hoewel de Taliban - die vorig jaar de macht overnamen - claimen de veiligheid in Afghanistan te hebben teruggebracht, zijn er regelmatig aanslagen in het land. Vaak eist een terreurbeweging die zich Islamitische Staat in Khorasan noemt die op. Dat is een groepering die vanwege ideologische verschillen in staat van oorlog verkeert met de Taliban. Of de terreurorganisatie ook verantwoordelijk is voor de ontploffing bij de Russische ambassade is onduidelijk.