Twee Duitse kerncentrales blijven toch langer open, ‘Atomausstieg’ uitgesteld

Twee kerncentrales in het zuiden van Duitsland blijven, anders dan gepland, tot medio april volgend jaar aan het stroomnet. De ‘Atomausstieg’, die Angela Merkel kort na de kernramp in Fukushima in 2011 inluidde, wordt zo een paar maanden uitgesteld. Volgens het oorspronkelijke plan zouden de drie laatste kerncentrales in Duitsland op 31 december van dit jaar worden uitgeschakeld.

Volgens een rapport, dat minister van Economie Robert Habeck (Groenen) maandagavond in Berlijn presenteerde, is de energievoorziening in met name het zuiden van Duitsland dusdanig fragiel dat de twee centrales in Beieren en in Baden-Württemberg bij wijze van reserve moeten blijven lopen.

De situatie in de twee zuidelijke deelstaten is bijzonder precair. Behalve de overspannen energiemarkt door de oorlog in Oekraïne, wordt in het zuiden energie van Franse kerncentrales afgenomen waarvan er nu veel stilliggen voor onderhoud, aldus Habeck. Daarnaast noemde Habeck de droogte, waardoor er minder energie uit waterkrachtcentrales komt en er over de rivieren minder kolen kunnen worden aangevoerd. En met name Beieren heeft weinig geïnvesteerd in duurzame energiebronnen.

Groot compromis

Voor Habeck, die maandagavond geflankeerd werd door bestuurders van het netbeheer, is het tijdelijk openhouden van de kerncentrales een groot compromis. Zijn partij, de Groenen, werd mede opgericht als protest tegen kernenergie. Het zal voor de Groenen een schrale troost zijn dat de centrale in Nedersaksen wel dicht mag: in Nedersaksen zijn in oktober deelstaatverkiezingen. De Groenen in Nedersaksen zijn bijzonder fel tegen kernenergie omdat in de deelstaat een grote en zeer omstreden kernafvalopslag staat.

Habeck benadrukte dat het in april 2023 echt over en uit is met de kernenergie. Minister van Financiën Christian Lindner (FDP) is het daar niet mee eens: tegen de Süddeutsche Zeitung zei hij dat wat hem betreft alle drie de kerncentrales lopen tot 2024 om de energieprijzen te drukken.