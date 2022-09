Russische oud-journalist Safronov veroordeeld tot 22 jaar cel voor hoogverraad

Een Russische rechtbank heeft ex-onderzoeksjournalist Ivan Safronov maandag tot 22 jaar celstraf veroordeeld voor „hoogverraad”. Dat melden internationale persbureaus die bij de voor publiek gesloten zitting aanwezig waren. De rechtbank in Moskou stelt dat Safronov zich schuldig heeft gemaakt aan het delen van staatsgeheimen, maar critici spreken van een politiek proces, bedoeld om een Kremlin-kritische (oud-)journalist het zwijgen op te leggen. Safronov moet zijn straf uitzitten onder een streng regime in een strafkolonie.

Safronov (32) werd in juli 2020 gearresteerd en zat sindsdien in voorarrest. Hij werd beschuldigd van het delen van militaire geheimen met Tsjechische inlichtingendiensten en een Duitse staatsburger. Safronov pleitte onschuldig en noemde de aanklacht tijdens zijn slotpleidooi „absurd”. Hij zei nooit toegang te hebben gehad tot geheime documenten en benadrukte dat in het strafproces geen getuigenverklaringen zijn gebruikt ter ondersteuning van de aanklacht.

Ruim een jaar voor zijn arrestatie werd hij plotseling ontslagen door de zakenkrant Kommersant. Voor die krant schreef hij jarenlang over onder meer het Russische leger. Samen met een collega had hij gepubliceerd over het mogelijke vertrek van Valentina Matvienko, de machtige voorzitter van het Russische Hogerhuis en een bondgenoot van president Vladimir Poetin. Na het ontslag van Safronov en zijn collega stapte een groot deel van de redactie ook op bij de krant in solidariteit met hun collega’s. Na zijn ontslag ging hij als adviseur bij de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos werken.

Afgewezen schikking

Aan het eind van het proces bood de aanklager Safronov een schikking aan: in ruil voor een bekentenis zou hij een gevangenisstraf van twaalf jaar krijgen, de helft van de eis van 24 jaar. Volgens zijn advocaat liet Safronov in niet mis te verstane bewoordingen weten niet op het voorstel in te gaan, zo vertelde de raadsman aan The Guardian. Persbureau AP tekende op dat Safronov „ik houd van jullie allemaal” riep naar collega’s en vrienden die naar de rechtbank waren gekomen om hem te steunen.

Volgens mensenrechtenorgannisatie Amnesty International toont de veroordeling van Safronov „de hachelijke realiteit waarmee journalisten in Rusland vandaag worden geconfronteerd”. Dat zei Natalia Priloetskaja, Rusland-onderzoeker voor Amnesty in een verklaring. De advocaten van Safronov lieten aan het Russische persbureau RIA Novosti weten in beroep te gaan tegen de uitspraak.

