Reis van een heilig doek

Het is niet zomaar een doek. Aan een grote boom in Kiev wappert hij sinds kort na een lange, intercontinentale reis. Wit, zwart rood en geel, samengebonden in een punt. En ook nog heilig.

Het doek is afkomstig is van een onverwachte, maar toch ook voor de hand liggende bondgenoot in de Oekraïense strijd tegen kolonialisme en culturele genocide: de inheems-Amerikaanse Lakota, hier beter bekend onder de naam die Europeanen hen gaven, Sioux. Naar volle overtuiging van de Lakota zal het doek dat nu in Kiev hangt helpen het geweld te stoppen, zegt Serv Wiemers, die ervoor zorgde dat het Amerikaanse doek in Kiev belandde.

Zonnewende-ceremonie

Oud-diplomaat Wiemers (1967) is gefascineerd door de inheemse Amerikanen, over wie hij dit jaar het fotoboek Indianen. Beelden van een niet-verdwenen volk publiceerde. Tegelijk werd hij postillon d’amour voor de Lakota en hun heilige doek. Toeval, maar ook weer niet helemaal. In juni bezocht Wiemers een zonnewende-ceremonie van de Lakota aan de voet van de berg Mato Tipila (onder niet-inheemse Amerikanen bekend als Devil’s Tower) in de staat Wyoming. Hij was op reis met tv-maker Waldemar Torenstra, die al eens per motor door Afrika was gecrosst en door Wiemers boeken nu geïnteresseerd was geraakt in een reeks over Native Americans.

Uit vier tabaksbuidels bleek een doek gemaakt die, na een zegening met vredespijpen, gezwind naar Oekraïne moest

Dus daar stonden ze met hun crew, om de ceremonie te filmen, toen een van de Lakota-ceremoniemeesters vertelde dat er gebeden werd „voor Oekraïne”. Ook een belegerd volk, met een herkenbare heroïek. Wat er daarna gebeurde verraste de Europese bezoekers, zegt Wiemers. Uit vier tabaksbuidels bleek een doek gemaakt die, na een zegening met vredespijpen, gezwind naar Oekraïne moest – en daar moest hij voor zorgen. „Het was een opdracht”, zegt Wiemers, „geen verzoek”. En meteen morele diplomatie voor de nieuwsbewuste afzenders.

Eenmaal terug in Nederland legde Wiemers contact met de ambassadeur in Oekraïne, Jennes de Mol. Via een stichting voor hulpgoederen werd het gezegende geschenk naar Oekraïne getransporteerd. Waar De Mol het samen met Natalia Zaimenko, directeur van de botanische tuin van Kiev, bevestigde in een boom aan de Laan van de Vrede.

En als je het wilt geloven lijkt het nog te werken ook, zegt Wiemers. Op de nationale Onafhankelijkheidsdag, toen het doek daar net was aangekomen, bleven de verwachte Russische raketbeschietingen op de hoofdstad uit. En als je het niet gelooft, is het nog altijd een mooie uitdrukking van solidariteit.