Reed trucker M. motoragent Arno expres dood?

Buiten de rechtbank hangen zwarte en witte ballonnen en een spandoek met daarop #rustzachtArno. Binnen in de rechtszaal ligt op een schrijftafel een politiehelm met daarachter een foto van Arno de Korte, de Rotterdamse motoragent die op 7 juli 2021 omkwam na een aanrijding met een vrachtwagen, bestuurd door een trucker uit Melissant (Goeree-Overflakkee).

De entourage van de zaak, maandag en dinsdag in de Rotterdamse rechtbank, over het dodelijk ongeluk, week af van die bij andere zaken. Daarvan getuigden niet alleen spandoek en helm. Politiemensen vervulden in de zaal niet slechts de gebruikelijke bewakingstaken, maar waren ook bij de zitting aanwezig, uit solidariteit met hun gestorven collega.

Trucker M. (47) wordt er door het Openbaar Ministerie van verdacht de motoragent expres te hebben aangereden, dit uit „rancune” tegen de politie. Het OM legt M. moord ten laste, het opzettelijk doodrijden dus van De Korte, en daarnaast ook het doorrijden na de botsing.f De verdachte ontkende, ook deze maandag weer, de beschuldiging. Hij heeft steeds volgehouden dat hij de motoragent niet tijdig had opgemerkt, doordat die plots voor hem kwam rijden en stopte.

OM en verdediging sloegen elkaar maandag ter zitting met camerabeelden en een animatie om de oren. Justitie wilde een beeld scheppen dat de truck al lang gevolgd werd door de motoragent, die daarna op ruime afstand voor hem ging rijden om een volgteken te geven. De animatie moest dat beeld ondersteunen.

De advocaat van M. stelde daar andere camerabeelden uit andere hoeken tegenover. Die moesten juist tonen dat de motoragent pas in een laat stadium van de linkerbaan naar rechts was geschoven, op korte afstand voor de truck. Nadat de motoragent vervolgens hard had afgeremd voor het verkeerslicht om naar rechts te gaan, werd hij door de geschrokken trucker overreden.

Kortere afstand

Halverwege de middag kwam getuige-deskundige Aart Spek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) aan het woord. Zijn conclusies – ook op basis van camerabeelden – weken op enkele punten af van de voorstelling van zaken door justitie en politie. De afstand tussen de achterkant van de politiemotor en de voorkant van de truck was volgens Spek veel korter dan de 28 meter die de verkeerspolitie had berekend. De truck volgde de motoragent op 7,5 meter richting stoplicht, aldus deskundige Spek. De truck reed toen 44 kilometer per uur.

Tot consternatie van aanwezige nabestaanden, spoelde Spek de beelden van de fatale botsing op de schermen in de zaal enige keren heen en terug. Verdachte M. zei maandag overigens zich niets van het hele voorval te kunnen herinneren, ook niet dat hij later nog langs de plek des onheils is gereden. Zijn herinnering werd pas actief bij zijn arrestatie door de politie.

De zaak rond de dood van motoragent Arno maakte, nu iets meer dan een jaar geleden, zowel binnen als buiten het Rotterdamse politiekorps veel los. Honderden motoren en politieauto's reden op 16 juli vorig jaar als eerbetoon door de stad. Ook toenmalig minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) en burgemeester Ahmed Aboutaleb waren erbij.

Al snel bleek dat de betrokken trucker de jaren ervoor betrokken was geweest bij een reeks, deels zware, verkeersincidenten. In 2015 had hij eveneens een motoragent aangereden die hem had willen laten stoppen vanwege mogelijke overbelading. De agent was zwaargewond geraakt en had een arm verloren.

In 2020 reed M. een 79-jarige fietsster dood, die een provinciale weg overstak. Toen het verhoor in de rechtszaal hierop kwam, raakte M. geëmotioneerd; hij zei door het ongeluk een grote hekel aan zijn werk te hebben gekregen („Ik haatte het”) en vergeefs naar een andere baan te hebben gezocht („Maar ik was te oud”).

Volgens collega-agenten van De Korte had de trucker na deze voorvallen nooit zijn rijbewijs mogen terugkrijgen dat in 2020 was ingenomen. Uit nader onderzoek onder leiding van oud-verkeersofficier van justitie Koos Spee bleek dat eerdere veroordelingen en incidenten met M. nooit integraal zijn bekeken om de risico’s van M’s weggebruik in te schatten.

Koken

Meerdere bekenden van M. hebben tegenover Justitie aangegeven zich zorgen te maken over de psychische toestand van de trucker. Hij was volgens hen met name verbolgen over de justitiële afwikkeling van het eerdere ongeval met een motoragent uit 2015. Tot aan de Hoge Raad had M. toen – vergeefs – geprobeerd de zaak te heropenen, omdat er een voor hem ontlastende getuigeverklaring was binnengekomen. M. kreeg voor die aanrijding een taakstraf van 240 uur, voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een voorwaardelijke rijontzegging voor achttien maanden.

Dorpsbewoners verklaarden vorig jaar tevens tegenover NRC dat M. het slachtoffer was van pesterijen door een collega van de zwaargewonde motoragent, die de straf veel te laag had gevonden. De collega heeft een motorrijschool op Goeree, niet ver van Melissant waar M. woont. Volgens buurtbewoners voelde M. zich „opgejaagd door de politie”.

Lees ook: Dorpsbewoners schetsen heel ander beeld dan politie van de trucker die agent doodreed

Een bekende van M. verklaarde tegenover Justitie dat de trucker was geobsedeerd door politiemensen. „Als hij een blauw zwaailicht zag, begon hij al te koken.” Zelf ontkende M. persoonlijk iets tegen agenten te hebben, wel tegen het justitieel apparaat. Dat noemde hij eerder „corrupt”, en verweet hij „stasi-praktijken”, verwijten die hij ter zitting herhaalde.

Dinsdag gaat de rechtszitting door, met nieuwe observaties van NFI-deskundige Aart Spek. Ook komen nabestaanden aan het woord en formuleert het OM mogelijk de strafeis.