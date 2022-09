Een nieuwe premier wacht normaal enkele wittebroodsweken. Een tijd van optimisme waarin verkiezingsbeloftes worden uitgewerkt tot plannen, een tijd van verwachtingen en ambities. Liz Truss, de nieuwe Britse premier, wacht het tegendeel. De afgelopen maanden, terwijl zij en de andere kandidaten die Boris Johnson wilden opvolgen zaaltjes voor Conservatieve partijleden afgingen en hun verhaal op die 0,3 procent van de Britten afstemden, zag het overgrote deel van het land een afwezige overheid en een regeringspartij die met zichzelf bezig was. Terwijl de kosten voor levensonderhoud stijgen, er personeelstekorten zijn, stakingen zijn en dreigen. Zorginstellingen melden dat voor hen de energieprijzen 200 tot 400 procent stijgen, waardoor ze wellicht moeten sluiten. 6,7 miljoen Britten wachten op een afspraak met een arts. 20 procent van hen leeft rond de armoedegrens. De vraag is niet óf er een recessie komt, maar wanneer.

Dergelijke problemen zijn er in heel Europa, in het Verenigd Koninkrijk worden ze verergerd door Brexit. Dat B-woord dat nauwelijks in de mond werd genomen door Truss, tenzij het ging om plannen om van meer wetgeving af te komen die oorspronkelijk als EU-lidstaat was ingevoerd, waaronder bepaalde arbeidsrechten.

Tot nu toe weigerde Truss in te gaan op vragen wat precies haar oplossing is. Haar belangrijkste antwoord was dat belastingverlagingen de economie zullen stimuleren, en daardoor ook de allerarmsten zullen helpen. De focus van de afgelopen jaren op eerlijke verdeling van welvaart tussen landsdelen en bevolkingsgroepen, heeft volgens haar juist economische groei belemmerd. Minder vennootschapsbelasting zorgt er volgens haar voor dat bedrijven zullen investeren, lastenverlaging dat burgers meer geld overhouden om te kopen. „Aalmoezen” in de vorm van bijstand werken volgens haar niet.

Vraag is of ze dit kan en zal volhouden als de crises verdiepen. Of – en wanneer – de fractieleden uit de zogenoemde ‘red wall’ gaan morren, de noordelijke kiesdistricten die de Conservatieven in 2019 wonnen ten koste van Labour. Dáár zijn de gevolgen van die hoge energieprijzen en voedselprijzen al voelbaar. Ze beloofde inmiddels al een eerste steunpakket.

Maar terugkomen op haar Thatcheriaanse principes van lage belastingen en een kleine overheid, brengt Truss in direct conflict met de andere kant van de fractie, die uit de kiesdistricten in het welvarendere zuiden. „Ik voerde campagne als een Conservatief, ik zal regeren als een Conservatief”, zei ze maandag. Waarop applaus volgde. Van haar eigen achterban, vanaf nu zal ze ook de rest van het land moeten overtuigen.

Wat de Tories verenigt, is Brexit. Niet hóé het land zes jaar na het referendum nu eindelijk vormgegeven kan worden, maar de Britse bulldoghouding ten opzichte van de EU. Truss, oorspronkelijk voorstander van EU-lidmaatschap, werd gekozen met steun van de meest radicale Brexiteers. Ondertussen liggen de Britten nog altijd op ramkoers om eenzijdig het Brexit-akkoord op te zeggen, vanwege de in hun ogen oneerlijke Noord-Ierse grens. Truss is voorstander van het opzeggen van het protocol dat die grens regelt.

Dat voorspelt weinig goeds voor de Europese Unie. Een handelsoorlog kan het gevolg zijn. Zeker omdat Europa meer dan genoeg andere geopolitieke crises aan haar hoofd heeft. Een nieuwe Brexit-strijd zou kostbare energie vergen. Ook van de nieuwe Britse premier.