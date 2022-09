Piloot van gecrasht privévliegtuig bij Letland was prominente Duitse zakenman

De piloot van het privévliegtuig dat zondagavond neerstortte in de Oostzee bij Letland was de prominente Duitse zakenman Karl-Peter Griesemann. Dat bevestigt Quick Air, de Keulse luchtvaartmaatschappij waarvan Griesemann eigenaar was, aan persbureau Reuters. Volgens de Duitse krant Express werd hij vergezeld door zijn vrouw, dochter en de vriend van zijn dochter. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.

Het in Oostenrijk geregistreerde Cessna 551-toestel was zondagmiddag opgestegen van de Zuid-Spaanse plaats Jerez. Kort na vertrek maakte Griesemann melding van luchtdrukproblemen in de cabine. Vervolgens verloor de luchtverkeersleiding alle contact met hem – mogelijk was hij bewusteloos geraakt. De Franse autoriteiten werden gealarmeerd, waarna twee gevechtsvliegtuigen op pad gingen om het toestel te observeren. In de cockpit was niemand te zien.

Het was de bedoeling dat het toestel enkele uren na vertrek zou landen op luchthaven Keulen-Bonn. In plaats daarvan vloog het door tot de brandstof op was. Voor de Letse kust crashte het vliegtuig in de Oostzee.

Diverse landen, waaronder Litouwen en Zweden, zijn de Letse autoriteiten sindsdien met reddingsboten en -vliegtuigen te hulp geschoten. In de buurt van de plek waar het toestel is neergestort, is een wrak en een olieachtige vlek gezien. De vier inzittenden zijn nog niet gevonden.

Griesemann en zijn familie hebben zowel een woning in Jerez als in Keulen en met het privévliegtuig pendelden ze tussen die twee plaatsen, volgens Spaanse media. Naast ondernemer was Griesemann een prominente figuur binnen de Keulse carnavalswereld.