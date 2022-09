Oud-voorzitter bewonersvereniging GBB: ‘Dit komt niet meer goed’

Voor de beving van Huizinge in 2012 had de Groninger Bodem Beweging (GBB) zo’n 100 tot 200 leden, dat steeg na de beving tot 4.000, vertelde oud-voorzitter Jelle van der Knoop (2009-2021) maandag in Den Haag. De GBB komt al jarenlang op voor de belangen van bewoners in het Groningse gasdossier.

Van der Knoop waarschuwde de enquêtecommissie. Volgens hem komt de versterking van huizen in het Groningse gaswinningsgebied „niet meer tot een goede einde”. Vanwege de bevingen in het gebied moeten mogelijk nog ruim 20.000 panden worden versterkt – zodat mensen levend hun huis kunnen verlaten bij een zware beving. „Ik ben ervan overtuigd dat het niet meer tot een goed einde komt”, zei Van der Knoop.

Lees ook: Veenstra’s huis is eindelijk veilig. Nu de duizenden andere huizen nog

De onafhankelijke toezichthouder, Staatstoezicht op de Mijnen, kondigde in 2020 aan dat de versterkingsoperatie nog twintig jaar gaat duren. Jaar op jaar wordt vanuit het Rijk een versnelling aangekondigd, maar dat blijkt niet uit de praktijk, zei Van der Knoop. „Dit gaat nog twintig jaar duren, maar je kunt mensen toch niet twintig jaar lang in onzekerheid laten. Sommige woningen worden pas over vijftien jaar versterkt. Wat moeten die mensen ondertussen doen met hun huis? Dat wil toch niet.”

Als het kabinet besluit de gaswinning in Groningen alsnog te verhogen vanwege de huidige energiecrisis, dan wordt het „helemaal een puinhoop” in Groningen, aldus Van der Knoop. „Als je nu meer gas gaat winnen dan wordt het gevaar op zwaardere bevingen groter.” En dat heeft grote gevolgen voor de duizenden panden die al versterkt zijn, want dat is gebeurd op basis van normen die rekening houden met een afnemende gaswinning. „Die berekeningen kloppen dan niet meer.”

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Wallage: ministerie verbood Dialoogtafel om over de 14 onderzoeken naar de gaswinning te praten