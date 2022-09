Ook overheid steekt miljoenen in Lightyear

Lightyear, de Helmondse start-up die werkt aan personenauto’s met zonnepanelen, haalt in een nieuwe financieringsronde 81 miljoen euro op. Daar zitten onder meer investeringen bij van de provincie Noord-Brabant én het nationale investeringsfonds Invest-NL, zo maakt Lightyear dinsdag bekend.

Lightyear, opgericht in 2016, is één van de bekendste start-ups van Nederland. Het bedrijf ontwikkelt al enkele jaren een auto met een elektrisch zonnedak, die daardoor zichzelf oplaadt. De eerste 150 handgemaakte modellen worden intussen afgeleverd. Vanaf het najaar worden in Finland de eerste duizend fabrieksauto’s gebouwd.

Lightyear, voortgekomen uit de TU Eindhoven, haalde al eerder tientallen miljoenen euro’s op bij onder meer familieconcern SHV. Ook Jaap Korteweg, oprichter van De Vegetarische Slager, en Rob van Gansewinkel (afvalbedrijf) stapten in. Zij zien een toekomst voor het bedrijf, ondanks de notoir hoge barrières voor toetreding tot de automarkt: veel start-ups worstelen met opschalen.

Onder meer de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en de Limburgse ontwikkelingsmaatschappij LIOF stappen in, naast de eerdergenoemde investeringen van de provincie Noord-Brabant en Invest-NL. Ook investeren sommige eerdere partijen die betrokken waren opnieuw mee, zoals SHV. De precieze uitsplitsing van de 81 miljoen euro is niet bekend; Lightyear wil dit niet delen. Volgens een woordvoerder van Invest-NL investeert het 25 miljoen.

Van de investering van 81 miljoen euro komt 25 miljoen van Invest-NL

Volgens Lightyear (circa 500 werknemers) is het geld onder meer bedoeld om de auto verder te ontwikkelen en de massaproductie mogelijk te maken. Vanaf 2025 wil het bedrijf seriematig auto’s bouwen, met een startprijs van 30.000 euro. De duizend auto’s die dit najaar worden gebouwd, kosten nog 250.000 euro.

Nieuwe directeur Invest-NL

De bekendmaking van de investering volgt slechts vijf dagen na het aantreden van een nieuwe directeur bij Invest-NL, Rinke Zonneveld. Op 1 september volgde hij Jan Pieter Postma. op. Onder zijn leiding – en onder diens voorganger, Wouter Bos – kreeg Invest-NL te maken met veel kritiek. Zo zou het fonds te weinig in bedrijven en te veel in andere fondsen investeren. Ook zouden veel bedrijven die een aanvraag deden bij Invest-NL een afwijzing krijgen. Tegelijkertijd klonk ook het geluid dat Invest-NL een onmogelijke opdracht had meegekregen: investeren mét rendement, maar alleen op plekken waar de markt zelf het laat afweten. In de praktijk ging Invest-NL daardoor ook investeren in bedrijven die ook van particuliere partijen al geld ophaalden.

Invest-NL wil vaker direct in bedrijven investeren, zo bleek uit een Kamerbrief van minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens (VVD) eind juni. Dat dat even heeft geduurd, komt volgens Invest-NL omdat er tijd nodig was om marktkennis op te doen. Het investeringsfonds gaat zich daarbij nadrukkelijker richten op bedrijven die bijdragen aan de energietransitie.

Lees ook dit achtergrondstuk over Invest-NL: De Nederlandse miljoenen gaan vooral naar buitenlandse fondsen

Als het Lightyear lukt om uiteindelijk auto’s in massaproductie te produceren, staan de eerste klanten overigens al klaar. Eerder dit jaar maakte het bedrijf bekend afspraken te hebben met Leaseplan en MyWheels: zij hebben beide al 5.000 reserveringen geplaatst voor het massamarktmodel.