Kritische Russische krant Novaja Gazeta verliest vergunning definitief

De kritische Russische krant Novaja Gazeta heeft officieel zijn mediavergunning verloren. Dat heeft een rechtbank in Moskou bepaald, zo meldt het in Europa gevestigde online platform met dezelfde naam maandag. De gedrukte versie van Novaja Gazeta komt al maanden niet meer uit vanwege repressie van de media in Rusland. In plaats daarvan richtten journalisten van de krant, die grotendeels naar Letland vluchtten, een site op waar ze in het Russisch en andere talen verslag doen van hun thuisland.

Volgens de Russische mediatoezichthouder heeft de redactie van Novaja Gazeta in 2006 niet aan Russische regels voldaan, toen de krant van hoofdredacteur veranderde en dat niet doorgaf. Aannemelijker is dat het Kremlin de redactie, een van de weinigen die nog kritisch over het Russische leiderschap publiceert, tot zwijgen wil brengen. Oprichter en oud-hoofdredacteur Dmitri Moeratov won vorig jaar nog een Nobelprijs voor de Vrede voor zijn werk. Sinds het begin van de invasie is de persvrijheid in Rusland flink ingeperkt. Zo mag niet over een ‘oorlog’ geschreven of gesproken worden en kunnen verslaggevers forse straffen krijgen voor het overtreden van deze regels.