Nieuwe last onder dwangsom voor Tata Steel

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is voornemens staalfabriek Tata Steel een hogere last onder dwangsom op te leggen vanwege verhoogde uitstoot bij de zogenoemde kooksfabrieken. Dat maakte de dienst maandagmiddag bekend.

De kooksfabrieken, die kolen voor het staalproces voorbewerken, gelden als oude onderdelen van de fabriek van Tata Steel, vooral kooksfabriek-2. In het proces kan sprake zijn van ‘rauwe kooks’, wanneer de kolen niet gelijkmatig warm worden in de fabriek. Daarbij komt uitstoot vrij die schadelijk is „voor mens en milieu”, aldus de omgevingsdienst.

De toezichthouder heeft Tata Steel al twee keer eerder gevraagd een einde te maken aan de uitstoot van rauwe kooks. Daar is volgens de dienst onvoldoende gehoor aan gegeven. Twee eerdere lasten onder dwangsom die hiervoor liepen, hebben Tata Steel al 650.000 euro gekost: vijftien keer 10.000 euro en 20 keer 25.000 euro.

Daar komt nu een nieuwe dwangsom bij. De omgevingsdienst is de precieze hoogte daarvan nog aan het vaststellen en verwacht daar later in september mee te komen.

Opvallend is dat de omgevingsdienst alvast vermeldt dat, als Tata Steel zich niet houdt aan deze last onder dwangsom, hij vergaande maatregelen kan gaan afdwingen. De dienst zou daarbij ook aan het kijken zijn naar mogelijkheden voor het intrekken van de vergunning, aldus de toezichthouder.

Ongewone voorvallen

In een reactie laat Tata Steel weten al een zienswijze te hebben ingediend op het besluit van de omgevingsdienst. Volgens de fabriek komen rauwe kooks bij elke kooksfabriek af en toe voor en is dit niet te voorkomen. Tata Steel zegt te hebben voldaan aan enkele eisen die de omgevinsgdienst eerder heeft opgesteld naar aanleiding van de eerdere lasten onder dwangsom, zoals het verlengen van de gaartijd en het verhogen van de temperatuur in de oven.

Het nieuws over de hogere dwangsom komt slechts enkele dagen nadat bekend werd dat de omgevingsdienst Tata Steel een formele waarschuwing heeft gestuurd vanwege een stijging in het aantal ‘ongewone voorvallen’ bij kooksfabriek-2. Dat zijn situaties die afwijken van de gewone bedrijfsvoering (maar niet per se illegaal zijn).

De waarschuwingsbrief maakt er melding van dat er bijvoorbeeld vaker dan eerst sprake zou zijn van een ‘overdruksituatie’ in de kooksfabriek-2. Daarbij ontsnapt er stinkend kooksgas uit de fabriek. Ongewone voorvallen kwamen normaal gesproken volgens de dienst gemiddeld 4 keer per week voor, maar rond juli was dat gemiddeld 27 keer per week.

Omwonenden van Tata Steel eisen al langer dat de productie van kooks bij het complex (circa 9.000 werknemers) wordt stopgezet en dat de fabriek zelf kooks gaat importeren uit het buitenland. Tot dusver zei de omgevingsdienst altijd dat het sluiting niet zomaar juridisch kon afdwingen: daarvoor zou meer nodig zijn. Met het structureel negeren van de lasten onder dwangsom komt dat punt nu dichterbij, aldus de omgevinsgdienst.

Lees ook dit artikel over waarom het zo moeilijk is Tata Steel strenge normen op te leggen

Een jaar geleden werd na onderzoek van het RIVM duidelijk dat Tata Steel, onderdeel van het gelijknamige Indiase staalconcern, hoeveelheden zware metalen en lood uitstoot die schadelijk kunnen zijn voor spelende kinderen. De kooksfabrieken zijn daarvan een belangrijke bron, hoewel niet de enige bron op het fabrieksterrein. Tata Steel investeert op dit moment 300 miljoen in maatregelen die de uitstoot van gevaarlijke stoffen moeten terugdringen. Op de lange termijn moet de fabriek staal gaan maken zonder kolen, zo is de bedoeling.