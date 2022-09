Nieuw stelsel voor spaartaks pas in 2026 ingevoerd, uitstel kost 385 miljoen

Een nieuw stelsel voor de zogenoemde spaartaks wordt pas in 2026 ingevoerd, een jaar later dan in het regeerakkoord is afgesproken. Dat schrijft staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit, CDA) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Door het uitstel loopt de Nederlandse staatskas 385 miljoen euro mis.

Het gaat om de zogeheten vermogensrendementsheffing in box 3, die eind vorig jaar onrechtmatig is verklaard door de Hoge Raad. Die oordeelde dat tienduizenden mensen die jarenlang te veel belasting betaalden, recht hebben op compensatie. De werkzaamheden die het kabinet vervolgens moest uitvoeren, hebben volgens Van Rij gezorgd voor vertraging bij de invoering van een nieuw stelsel.

De belasting in box 3 was gebaseerd op een fictief rendement over inkomsten uit sparen en beleggen, en een fictieve verdeling tussen sparen en beleggen. Ten onrechte werd aangenomen: hoe groter het vermogen, hoe meer daarvan wordt belegd. Hierdoor betaalden vermogende Nederlanders die hun geld voornamelijk op een spaarrekening hielden relatief veel belasting, terwijl hun werkelijke rendement door de lage spaarrente minimaal was.

Overbruggingsfase

Vanaf 2026 wil het kabinet belasting rekenen met het werkelijk behaalde rendement: wat iemand daadwerkelijk verdient aan zijn of haar vermogen. In de tussentijd werkt het kabinet aan een tijdelijke wet. Daarin wordt alvast uitgegaan van de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen, en het werkelijke rendement daarop. Net als in het nieuwe stelsel zullen spaarders vrijwel geen belasting betalen op rendement.

Een groep van ruim 60.000 mensen die bezwaar maakten tegen het fictieve rendement, krijgen hiervoor compensatie – een klus die miljarden euro’s gaat kosten. Afgelopen weekend lekte uit dat gedupeerde spaarders die geen of te laat bezwaar hebben gemaakt, niet worden gecompenseerd.