‘Nederlandse boeren raken vanaf volgend jaar stapsgewijs mestuitzondering kwijt’

Nederlandse boeren verliezen volgend jaar hun uitzonderingspositie op de Europese bemestingsregels. Dat gaat minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie) maandag bekendmaken aan de Tweede Kamer, melden verschillende media op basis van bronnen in Den Haag. De komende drie jaar mogen boeren steeds minder mest uitrijden over hun land, tot ze in 2026 zich aan dezelfde regels moeten houden als andere Europese boeren.

Nederland heeft sinds 2006 een uitzonderingspositie op de Europese regels, net als Denemarken, Duitsland, Ierland en delen van België en Italië. Daardoor mogen Nederlandse boeren meer dierlijke mest uitrijden dan de vastgestelde Europese norm toelaat: 230 of 250 kilogram stikstof in plaats van 170. Zo’n 18.000 boerenbedrijven maken hier gebruik van. Voorwaarde voor de uitzondering was dat de waterkwaliteit niet eronder zou lijden, maar de Nederlandse wateren zijn er slecht aan toe.

Dat Brussel de Nederlandse uitzonderingspositie wilde intrekken was al langer bekend. Vragen bestonden vooral omtrent de invulling van de ingreep. Omdat ze vanaf volgend jaar minder mest mogen uitrijden, moeten veehouders het voortaan afvoeren. Dat kan flink geld kosten, tot wel duizenden euro’s per jaar. Voor boeren die zijn gedwongen nu anders te gaan werken, komt er een financieel steunpakket. Details hierover zijn nog niet bekend.

Lees ook: Nederland is overbemest, van de lucht tot het grondwater