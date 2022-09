Vrijspraak in Rosmalense ‘flatmoord’: Rob B. zat veertien jaar onterecht vast voor de doodslag op zijn vriendin

Rob B. (64) is vrijgesproken in de zaak van de zogeheten Rosmalense flatmoord. Dat heeft het Arnhemse gerechtshof maandag bepaald. B. heeft inclusief voorarrest veertien jaar onterecht vastgezeten voor de doodslag op zijn vriendin. Volgens het hof is er officieel sprake van rechterlijke dwaling. Het OM liet in het midden of de vrouw zelfmoord had gepleegd. De aanklager noemde de kwestie „bijzonder pijnlijk”.

De zaak draait om de 37-jarige Regie van den Hoogen, die op 10 april 2000 door haar vriend dood wordt gevonden in haar flat in Rosmalen. Haar hals is doorgesneden, het mes ligt onder haar arm. Er waren geen sporen van inbraak, dus konden er volgens de politie maar twee mogelijkheden zijn: of Regie heeft haar eigen keel doorgesneden, of haar vriend Rob heeft het gedaan. Naar aanleiding van de rapporten van twee onderzoekers, Selma Schieveld en Richard Eikelenboom, wordt Rob uiteindelijk veroordeeld voor het om het leven brengen van zijn vriendin. Rob B. heeft zijn schuld altijd ontkend, maar wordt in 2007 in hoger beroep toch veroordeeld tot tbs met dwangverpleging.

Verkeerde conclusies

Jaren later worden de bevindingen van Schieveld en Eikelenboom toch betwist. In 2019 wordt door deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut nieuw onderzoek gedaan, op verzoek van de Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS). Die onderzoekers vegen de eerdere onderzoeken van tafel. Als ook een hoogleraar forensische geneeskunde concludeert dat zelfmoord waarschijnlijker is dan doodslag, dient Diederik Aben, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, een herzieningsverzoek in. In 2020 oordeelde de Hoge Raad dat de zaak opnieuw moet, in augustus van dit jaar vroeg het OM om vrijspraak.

Toen de zaak werd heropend zijn andere deskundigen benoemd. Na uitgebreid onderzoek werd door hen geconcludeerd dat de voormalige deskundigen in 2003 „te stellige en verkeerde conclusies hebben getrokken”. Ook zouden zij zich hebben gebaseerd op „onder meer onjuiste feitelijke vaststellingen”. Tijdens de zaak mochten de voormalige en nieuwe deskundigen op elkaar reageren, maar ze konden elkaar hierbij niet overtuigen. Na het bestuderen van alle rapporten concludeerde het hof dat de rapporten uit 2003, die geleid hebben tot de veroordeling van Rob B., „geen bewijs vormen dat Rob B. betrokken is geweest bij de dood van zijn vriendin.”

Met de vrijspraak in de Rosmalense flatmoord komt de zaak in het rijtje van de Puttense moordzaak, Lucia de B. en de Pettense campingmoord: zaken die opnieuw moesten en uiteindelijk leidden tot vrijspraak.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl

