Landbouwminister Staghouwer stapt per direct op

Minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie) heeft zijn ontslag ingediend bij de koning. Dat heeft hij maandagavond in een korte reactie bekendgemaakt. De koning heeft het ontslag inmiddels ingewilligd, waardoor Staghouwer per direct vertrekt.

Staghouwer zegt in zijn verklaring zich de vraag te hebben gesteld of hij „de juiste figuur” is „om leiding te geven aan opgaven die er liggen.” „Afgelopen weekeinde ben ik tot conclusie gekomen dat ik die persoon niet ben. Om die reden treed ik af.”

Zolang er geen vervanger van Staghouwer is benoemd, zullen zijn taken worden overgenomen door vicepremier Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, ChristenUnie). Dat laat zijn ministerie maandagavond weten.

Dit bericht wordt uitgebreid.