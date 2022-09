Kyrgios schakelt titelverdediger Medvedev uit op US Open

Nick Kyrgios heeft titelverdediger Daniil Medvedev in de nacht van zondag op maandag uitgeschakeld op de US Open. Na vier sets — 7-6 (11), 3-6, 6-3, 6-2 — had de Australiër zijn vierde van vijf onderlinge ontmoetingen met de Russische Medvedev gewonnen en was hij voor het eerst in zijn leven kwartfinalist in het grandslamtoernooi. Voor een plek in de halve finale moet hij afrekenen met nog een Rus: Karen Chatsjanov, die ook voor het eerst een kwartfinale van de US Open speelt.

Het zijn gouden tijden voor de 27-jarige Kyrgios, bezig aan een sterk seizoen. In juli speelde hij op Wimbledon de eerste grandslamfinale van zijn carrière. Die verloor hij weliswaar van Novak Djokovic, maar zijn prestatie gaf hem vertrouwen. Na afloop van de wedstrijd afgelopen nacht kreeg hij complimenten van Medvedev, die Kyrgios’ niveau vergeleek met dat van de grote sterren Rafael Nadal en Djokovic: „Als hij tot het einde van het toernooi zo blijft spelen heeft hij grote kans te winnen.”

Eindelijk lijkt Kyrgios de grote belofte die hem altijd werd toegedicht in te lossen. Na donkere jaren waarin hij gebukt ging onder depressie en gedachten aan zelfmoord, laat hij nu zien hoe goed hij kan tennissen. „Het heeft me slechts 27 jaar gekost”, grapte hij na afloop. Door het verlies van Medvedev staat er aan het eind van de US Open een nieuwe nummer één op de wereldranglijst.

