Klopjacht na bloedbad in Canada

De Canadese politie heeft een klopjacht ingezet naar twee mannen die worden verdacht van een reeks steekpartijen in de westelijke prairieprovincie Saskatchewan, waarbij zondag tien mensen zijn omgekomen en zeker vijftien anderen gewond zijn geraakt.

De twee voortvluchtigen, de 31-jarige Damien Sanderson en de 30-jarige Myles Sanderson, zijn volgens de politie gewapend en gevaarlijk.

De meeste slachtoffers van de steekincidenten, op dertien verschillende plaatsen, vielen zondagochtend in de afgelegen inheemse gemeenschap James Smith Cree Nation, een nederzetting van ongeveer 3.400 inwoners, op bijna tweehonderd kilometer ten noordoosten van de stad Saskatoon. Ook in het nabijgelegen dorpje Weldon, dat zo’n tweehonderd inwoners telt, vielen enkele slachtoffers.

„Het is afschuwelijk wat er vandaag in onze provincie is gebeurd”, zei Rhonda Blackmore, ondercommandant van de politie in Saskatchewan. Volgens haar lijkt het erop dat sommige slachtoffers gericht zijn aangevallen, terwijl anderen willekeurig zijn gestoken. Over de motieven van de verdachten is nog niets bekend. Het was maandagavond ook onduidelijk of ze nog bij elkaar zijn.

De twee verdachten zijn volgens de politie gevlucht in een zwarte Nissan Rogue. Die zou zondag rond het middaguur voor het laatst zijn gezien in Regina, een stad ongeveer 320 kilometer ten zuiden van de aanvallen.

In de drie prairieprovincies Saskatchewan, Alberta en Manitoba is een noodtoestand uitgeroepen. Inwoners zijn opgeroepen binnen te blijven.

De Canadese premier Justin Trudeau heeft met afschuw op het geweld gereageerd. „De aanvallen vandaag in Saskatchewan zijn afschuwelijk en hartverscheurend”, schreef hij op Twitter. „Ik denk aan degenen die een dierbare hebben verloren en degenen die gewond zijn geraakt.”

De eerste steekincidenten in James Smith Cree Nation, die bestaat uit drie inheemse gemeenschappen, werden tegen zes uur ’s ochtends plaatselijke tijd gemeld bij de politie.

Eén van de verdachten, Myles Sanderson, werd sinds mei gezocht. Hij was na een veroordeling tot bijna vijf jaar wegens beroving, geweldpleging, baldadigheid en bedreiging, voorwaardelijk vrijgelaten, maar kwam in mei niet meer opdagen bij zijn reclasseringsambtenaar. De relatie tussen de twee verdachten is onbekend; de naam Sanderson komt veel voor in de gemeenschap.

De steekpartijen behoren tot de bloedigste aanvallen in de Canadese geschiedenis. In april 2020 doodde een man vermomd als politieagent 22 mensen in de provincie Nova Scotia. In de zomer van 2019 hield een klopjacht naar twee jonge mannen uit British Columbia het land twee weken in zijn greep, nadat ze waren aangewezen als verdachten van de moorden op drie mensen in een afgelegen gebied van die provincie aan de westkust. Zij werden dood gevonden in de prairieprovincie Manitoba.