Keniaanse Hooggerechtshof handhaaft verkiezingsuitslag: Ruto nieuwe president

Het Keniaanse Hooggerechtshof heeft maandag unaniem besloten de verkiezingsuitslag in het land te handhaven. Dat melden internationale persbureaus. De presidentsverkiezingen in het Oost-Afrikaanse land werden nipt (50,49 procent) gewonnen door William Ruto, maar verliezer Raila Odinga weigerde de uitslag te erkennen. Nu het Hooggerechtshof heeft geoordeeld, lijkt de 55-jarige Ruto definitief de nieuwe Keniaanse president.

Zoals in Kenia niet geheel ongebruikelijk, was er veel discussie over de eerlijkheid van de stemmentelling. Odinga — die 48,5 procent van de stemmen kreeg — noemde de resultaten „illegaal en onconstitutioneel”. Hij richtte zijn pijlen vooral op Wafula Chebukati, het hoofd van de Keniaanse kiescommissie. Die maakte de uitslag bekend, hoewel vier leden van de zevenkoppige kiescommissie zijn oordeel niet steunden. Zij meenden dat de laatste fase van het stemmen tellen „niet transparant” verliep.

Dat het Hooggerechtshof zijn bezwaarschrift wegwuift, is een hard gelag voor de 77-jarige Odinga. Al 25 jaar jaagt de voormalig premier op de presidentszetel; zonder succes. Ook na de verloren verkiezingen van 2017 vocht hij de uitslag aan. Toen kreeg hij gelijk en besloot het Hooggerechtshof van Kenia tot herverkiezingen. Daarbij kwam hij weliswaar opnieuw als verliezer uit de strijd, maar Odinga had zijn aanhangers toen opgeroepen niet naar de stembus te gaan.

