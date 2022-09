Twitter is natuurlijk het favoriete speelplein van gefrustreerde agressors en complotdenkers en dergelijke categorieën. Maar zulke speelpleinen zijn eenvoudig te vermijden, en ik hou van Twitter. Vanwege de specialisten die ik volg, de kranten en andere media die me het laatste nieuws geven, de partijgangers van welke kant dan ook en officiële instanties die hun boodschap kwijt willen.

Zo ontmoette ik er EU- en gelijkgezinde ex-EU-diplomaten die vorige maand het Palestijnse gehucht Ein Samiya bezochten op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, in de buurt van Ramallah. Doel van dit bezoek was een schooltje dat eerder dit jaar met EU-geld is gebouwd en dat dreigt te worden gesloopt door de Israëlische autoriteiten – de rechter had daarvoor zojuist zijn toestemming gegeven. De EU was op schoolreisje – google even de gezellige foto – om sloop te voorkomen. En niet alleen van deze school, aldus de EU-vertegenwoordiger in bezet gebied, „maar alle sloop, uitzettingen en inbeslagnames in bezet Palestijns land”. Zo!

Het gaat hier om een schooltje voor zeventien kinderen die moesten lopen naar een school in Ras al-Tin, negen kilometer verderop, die overigens ook op de nominatie staat om te worden gesloopt. Onderweg werden de kinderen lastig gevallen door kolonisten, want die willen die Palestijnen weg hebben uit hun buurt, om zelf uit te breiden. En dat leidde weer tot schooluitval, met name van meisjes. Voor het perspectief: sinds 1 januari hebben de Israëlische autoriteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem 491 Palestijnse gebouwen gesloopt, waarvan 81 die door donors waren gefinancierd. Tegelijkertijd zijn er duizenden nieuwe woningen voor kolonisten in de maak.

Voor dit schooltje had een Palestijn zijn land ter beschikking gesteld. Wat is dan het probleem? Nou, Ein Samiya ligt in Gebied C, 60 procent van de Westelijke Jordaanoever waar Israël alle gezag heeft, en dat erkent Ein Samiya niet. Dus geen stroom, geen water en geen vergunning voor de bouw van een school. Er zijn 160 dergelijke niet-erkende dorpen in Gebied C. Dit schooltje is een van twintig die recentelijk zijn gebouwd in het kader van een nieuw Palestijns project – waarvan een aantal alweer op Israëlisch bevel is gesloopt.

Masafer Yatta is ook zo’n gebied waarover de EU zich onlangs druk heeft gemaakt: u herinnert zich misschien de uitspraak van het Israëlische Hooggerechtshof in mei dat de duizend Palestijnen die er wonen moeten verdwijnen omdat het leger het gebied nodig heeft voor schietoefeningen. Een „duidelijke schending van het internationaal recht”, aldus de EU destijds, die „ons weer verder weg brengt van een tweestatenoplossing”. Sindsdien zijn er niettemin verscheidene huizen plat gebulldozerd.

Twee weken geleden besloot de rechter dat twee scholen die er staan voor in totaal honderd kinderen óók tegen de grond moeten. Toen de docenten er vorige week maandag arriveerden voor de eerste schooldag na de vakantie werden ze door het leger tegengehouden. Na een hoop geheen en weer mochten de lessen beginnen maar de boodschap was duidelijk. Die scholen gaan eraan, of de EU nu hoog springt of laag.

De scholen zijn klein bier in vergelijking met Israëls verbod van zeven „terroristische” Palestijnse mensenrechten- en hulporganisaties. Ook daartegen verzet de EU zich – althans verscheidene EU-landen. Maar beide onderstrepen hetzelfde: dat Israël zich niets hoeft aan te trekken van een totaal dadeloze EU. Misschien kan ze ook maar beter zwijgen.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.