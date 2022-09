Israël: ‘grote kans’ dat Al Jazeera-journalist is doodgeschoten door Israëlische militair

Israël heeft voor het eerst erkend dat de doodgeschoten Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh waarschijnlijk werd vermoord door een Israëlische militair. „Er is een grote kans dat mevrouw Abu Akleh per ongeluk is getroffen door Israëlisch legervuur”, concludeert het Israëlische ministerie van Defensie in een maandag gepubliceerd onderzoeksrapport naar de dood van de gerespecteerde journalist, zo melden internationale persbureaus. Volgens het rapport had een militair Abu Akleh „verkeerd geïdentificeerd” als gewapende Palestijnse militant en was haar dood „een ongeluk”.

De journalist droeg een helm en kogelvrijvest met het woord ‘pers’ erop toen zij in haar hoofd werd geschoten. Het ministerie maakt de identiteit van de militair in kwestie niet bekend en laat weten geen nader onderzoek te verrichten. Direct na de dood van Abu Akleh hielden zowel Palestijnse autoriteiten als haar werkgever Al Jazeera het Israëlische leger al verantwoordelijk. Israël ontkende tot op heden alle betrokkenheid, ondanks eerder onderzoek van de Amerikaanse overheid waarin werd geconcludeerd dat er een Israëlisch schot was gelost, al dan niet opzettelijk.

De Amerikaans-Palestijnse Abu Akleh (51) werd op 11 mei doodgeschoten op de bezette Westelijke Jordaanoever, terwijl zij verslag deed vanuit het Palestijnse vluchtelingenkamp bij Jenin. Daarbij raakte ook een andere verslaggever gewond. De dood van de journalist maakte wereldwijd veel los. Palestijnen zien in het incident vooral een symbool voor de gewelddadigheid waarmee het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever optreedt. De familie van Abu Akleh bekritiseert het onderzoeksrapport van het Israëlische leger en zegt dat Defensie probeert „de waarheid te verdoezelen en verantwoordelijkheid te ontlopen”.

