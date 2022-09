Het VK na Johnson: nieuwe leider, nieuwe koers?

Vanmiddag wordt bekend wie de partijleider van de Britse conservatieven en daarmee ook premier van het Verenigd Koninkrijk wordt. De vorige premier, Boris Johnson, moest wegens een reeks aan schandalen opstappen maar is binnen de conservatieve partij nog steeds erg populair, vertelt correspondent Annemarie Kas. Krijgt de nieuwe premier het volk wel achter zich om de immense problemen in het land op te lossen? Of komen er snel nieuwe verkiezingen?